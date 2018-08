Dropbox ha aggiornato i piani a pagamento Professional e Business Standard nella loro caratteristica di base. Vale a dire lo spazio di archiviazione messo a disposizioni degli iscritti.

Gli account di Dropbox Professional ora hanno a disposizione 2 TB (2.000 GB) di spazio di storage. Il piano Dropbox Business Standard, dedicato ai team, mette a disposizione 3 TB (3.000 GB) di spazio d’archiviazione da condividere.

Dropbox, più spazio per i file di lavoro

Ricordiamo che il servizio professionale Dropbox di piani a pagamento si suddivide in due tipologie principali di offerte. Una è quella per i singoli e l’altra è dedicata ai team di lavoro. Nella prima categoria rientra il piano Professional, oltre a quello Plus.

Tra i piani per i team è possibile scegliere tra le configurazioni Standard e Advanced. Poi, tra le seconde, c’è quella Enterprise che prevede soluzioni personalizzabili in base alle esigenze dell’azienda.

Lo spazio aggiuntivo previsto per i piani Professional e Business Standard offrono una maggiore capienza per sfruttare le opzioni della piattaforma. Ad esempio come lo Smart Sync, incluso in entrambi i piani che hanno ricevuto l’upgrade. Lo Smart Sync consente di accedere ai file Dropbox direttamente dal computer e quindi di risparmiare spazio sull’hard disk.

C’è la possibilità di risparmiare spazio non solo sul disco rigido del computer, ma anche sui device portatili. Ad esempio caricando le foto e i video dello smartphone sullo spazio di archiviazione cloud. E, in tal modo, liberando la memoria dei dispositivi.

Un ampio spazio di storage è essenziale i professionisti e le aziende che lavorano con file di grandi dimensioni. Ad esempio per chi si occupa di video, o di progettazione CAD. Con in più la possibilità di condividere facilmente il lavoro con i colleghi o con i clienti. E, nel caso del piano Professional, anche presentando il lavoro con lo strumento Showcase.