Dropbox ha annunciato nuove opzioni di integrazione con Procore, software gestionale per il settore delle costruzioni.

Una novità che rientra nel costante sviluppo di soluzioni per ottimizzare i flussi di lavoro di professionisti e team.

Nell’ambito di questa attività di sviluppo, abbiamo ad esempio visto di recente l’annuncio delle estensioni per modificare i documenti.

Le Dropbox Extensions consentiranno di velocizzare il flusso di lavoro su una serie di attività ripetitive. Permettendo di modificare i documenti direttamente all’interno della piattaforma cloud di storage e collaborazione.

Dropbox si espande nel building

Anche questo recente annuncio riguarda l’integrazione di Dropbox con gli strumenti utilizzati nel lavoro di ogni giorno. In particolare, questo è destinato alle aziende del settore AEC (Architecture, Engineering, Construction ), architettonico, ingegneristico e edilizio.

Molte aziende di questo comparto considerano Dropbox come un tessuto connettivo per le soluzioni specifiche del proprio settore. Per questo Dropbox ha deciso di espandere il supporto per gli strumenti AEC. Nello specifico, con una nuova funzione di integrazione per la soluzione Procore di gestione dei progetti di costruzione.

Procore è tra i fornitori leader di applicazioni basate su cloud per il settore edile, utilizzate per gestire innumerevoli progetti. La nuova integrazione presentata da Dropbox consente a project manager, appaltatori, ingegneri e altri ruoli coinvolti, di semplificare la collaborazione sui siti di lavoro e in ufficio.

Dropbox e Procore, per il lavoro in team

Connettendo Dropbox e Procore, i team possono migliorare l'organizzazione, allegando i file di progetto archiviati in Dropbox a specifici progetti in Procore. E, mantenendo una struttura di file coerente in Dropbox, i membri del team possono assicurarsi che ciascuno abbia accesso alle informazioni giuste.

Inoltre, l’integrazione consente di risparmiare tempo e ridurre la possibilità di errore umano. Ciò grazie alla sincronizzazione file bidirezionale tra Dropbox e Procore. È possibile accedere istantaneamente ai file Dropbox in Procore. E i file in Procore possono essere automaticamente sincronizzati su Dropbox.

Infine, l’integrazione permette di mantenere e collaborare sui documenti del progetto in Dropbox, sia durante sia molto dopo la fine del progetto.

L’uso di Dropbox come repository centrale per i file aiuta le aziende a disporre delle informazioni di riferimento, se e quando ne hanno bisogno.

Maggiori informazioni sulle possibilità di integrazione di Dropbox Business con le aziende partner sono disponibili a questo indirizzo.

Maggiori informazioni sull’integrazione tra Dropbox e Procore a questo link.