Dropbox Paper modifica i documenti anche offline

È un fatto indiscusso che al momento non ha il seguito (e nemmeno l'appeal) di altre soluzioni di gestione documenti e collaborazione come Google Docs o addirittura Microsoft Office, però Dropbox Paper sta man mano crescendo e cominciando a convincere gliutenti, insieme alla generale evoluzione di Dropbox.

La novità di Dropbox Paper in versione app iOS è che adesso può funzionare anche offline, quindi permette di creare nuovi documenti e di modificare quelli già esistenti anche quando non si è coperti da una rete dati. Secondo Dropbox questa nuova funzione è utile per chi usa l'app magari in viaggio o in mobilità e non sempre ha a disposizione una buona connessione Internet.

Il funzionamento offline di Dropbox Paper non necessita di particolari impostazioni. Quando non "vede" una rete dati, l'app lo segnala ma continua a funzionare come prima. Quando il nostro iPhone o iPad torna sotto la copertura di una rete le modifiche apportate ai documenti si sincronizzano online.

Restano invariate le altre funzioni di Dropbox Paper, che in sintesi si propone come una piattaforma per creare ed elaborare in maniera collaborativa documenti, offrendo le funzioni di un word processor di base.