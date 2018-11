Sono in arrivo le Dropbox Extensions, che consentiranno di modificare i documenti direttamente all’interno della piattaforma cloud di storage e collaborazione.

Mediante le estensioni, gli utenti del servizio potranno avviare un flusso di lavoro direttamente all'interno di Dropbox. Ciò sarà possibile sui tipi di documenti più comuni, tra cui immagini, file multimediali, DWG, PDF, Word e altri.

Saranno disponibili estensioni compatibili con applicazioni e strumenti di aziende terze partner dell’iniziativa. Tra queste, ad esempio: Adobe, Autodesk, DocuSign, Vimeo. L’integrazione consentirà di avviare azioni sui documenti, quali modifiche dei file, annotazioni, invio di fax elettronici e altro.

Scriviamo al futuro poiché il primo set delle nuove estensioni dovrebbe essere disponibile a partire dal 27 novembre 2018. Dropbox ha inoltre anticipato di essere già al lavoro per espandere questo ecosistema aperto di Extensions. Il futuro sembra poter portare dunque l’integrazione di ancora più flussi di lavoro, applicazioni e funzionalità.

Dropbox Extensions, per la produttività al lavoro

Naturalmente non si tratta di aspettarsi le piene funzionalità delle applicazioni di editing dei documenti. Piuttosto, di strumenti che vanno ad affiancarsi a quelli nativi di Dropbox per velocizzare alcune delle attività lavorative più comuni. Sembra dunque una strada molto promettente.

Ad esempio, Adobe ha annunciato l’integrazione in Dropbox della funzionalità Invia per Firma con Adobe Sign. Con questa estensione, gli utenti potranno inviare documenti PDF e Word per la firma direttamente da Dropbox. Questa funzionalità, comunica Adobe, sarà disponibile entro la fine del 2018. Su questo post del blog Adobe viene descritto come funzionerà questa integrazione. Sempre Dropbox e Adobe collaborano anche a una futura estensione per modificare i PDF con Adobe Acrobat DC.

Altre integrazioni sono in fase di finalizzazione. Ad esempio, con Autodesk, la possibilità di visualizzare e modificare i file DWG tramite la web app di AutoCAD. E ciò senza dover installare alcun software o scaricare file aggiuntivi.

In collaborazione con Vimeo, sarà possibile invitare clienti e collaboratori a rivedere e annotare progetti video su file multimediali. Saranno supportati formati diffusi quali MPG, MP4 e WMV, e saranno incluse funzionalità come il feedback time-coded.

L’editing delle immagini è naturalmente la specialità di Pixlr. Questa integrazione offrirà una serie di strumenti per ritagliare, ruotare, ridimensionare, filtrare, aggiungere effetti e aggiungere immagini o testo alle foto.