Dell’ultima serie di miglioramenti apportata a Adobe Document Cloud, fa parte anche la nuova funzionalità Adobe Sign for Dropbox Extensions. Lo scorso autunno Dropbox aveva annunciato l’imminente arrivo delle Dropbox Extensions (ne avevamo parlato qui).

Si tratta di add-on che consentono di effettuare modifiche e azioni con i documenti direttamente all’interno di Dropbox. Non, chiaramente, l’intero set di strumenti di un’applicazione esterna, ma singole funzionalità. Opzione nondimeno molto comoda, perché può permettere di velocizzare l’intero flusso di lavoro.

Da Adobe arriva ora l’annuncio ufficiale che è disponibile l'opzione Invia per firma con Adobe Sign come Dropbox Extensions. Gli utenti saranno dunque in grado di inviare documenti Word e PDF per la firma digitale direttamente all'interno di Dropbox. Sfruttando lo strumento e il servizio di firma digitale Adobe Sign.

Integrazione tra Dropbox e Adobe Sign

Non è questa la prima collaborazione tra Adobe e Dropbox, e non sarà l’ultima. Le due aziende, sottolinea Adobe, hanno collaborato sin dal 2015 nel semplificare i flussi di lavoro PDF.

Applicando la potenza di Adobe Acrobat DC e Acrobat Reader ai miliardi di PDF archiviati nel sito web e nelle app mobili Dropbox. Con l’integrazione di Adobe Sign diventa ora più facile per i tantissimi utenti Dropbox incorporare le firme elettroniche nei documenti.

Invia per firma con Adobe Sign è la prima integrazione di Adobe per Dropbox Extensions a essere resa pubblica. Ma, come dicevamo, non sarà l'ultima.

Adobe ha già anticipato che collaborerà con Dropbox anche su una estensione per consentire agli utenti di modificare i PDF con Adobe Acrobat DC. Quella di Adobe è in effetti una delle prime Dropbox Extensions in assoluto a essere rese disponibili.

La nuova funzionalità consente di inviare il documento per la firma e di personalizzare una serie di parametri. Alcune delle funzioni di Invia per firma con Adobe Sign sono potenziate dalla piattaforma di intelligenza artificiale Adobe Sensei.

Ulteriori informazioni su come funziona Send for Signature with Adobe Sign, sono disponibili sul sito Adobe, a questo link.