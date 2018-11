Il drone per la pubblica sicurezza vola in 5G

Al recente Vodafone 5G Experience Day, momento dedicato alla sperimentazione 5G a Milano, Vodafone ha presentato la soluzione di videosorveglianza aerea con uso di droni per finalità di pubblica sicurezza realizzata con Intellitronika, Politecnico di Milano, Huawei, con il supporto della Polizia Locale e in collaborazione con Italdron.

I sistemi di videosorveglianza aerea sono già una realtà ma esistono alcuni limiti tecnologici che il 5G consente di superare.

Come spiega Sabrina Baggioni, Direttore Programma 5G Vodafone Italia, "l’elevata capacità trasmissiva della rete consente di inviare flussi multimediali ad altissima risoluzione, con possibilità di zoom per cogliere i dettagli degli eventi, mentre la bassa latenza e l’ultra affidabilità consentono di farlo in tempo reale garantendo la continuità del servizio in ogni condizione di carico della rete. L’architettura 5G consente di collocare gli applicativi nell’infrastruttura di edge cloud all’interno della rete Vodafone”.

Il sistema presentato a Milano utilizza la piattaforma applicativa di Intellitronika per la sicurezza civile e militare. La piattaforma 5G raccoglie i flussi video in 4K acquisiti da un drone, appositamente progettato da Italdron per la sperimentazione 5G di Vodafone, e con l’architettura Multi-Access Edge Computing (MEC) di Vodafone li elabora e trasmette in tempo reale in altissima risoluzione ai sistemi di sorveglianza della Centrale di Polizia.

Questo consentirà al personale della Centrale Operativa di avere una vista più nitida delle eventuali situazioni di rischio o emergenza in corso, migliorando la capacità di reazione e decisione nella gestione delle operazioni.

Nei prossimi mesi il drone progettato da Italdron potrà essere anche guidato da remoto grazie al 5G e a specifici protocolli di trasmissione a bassa latenza che il Politecnico di Milano sta sviluppando.

Vodafone ha ottenuto l’autorizzazione di ENAC a sperimentare il volo Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) nell’ambito della sperimentazione 5G su Milano.

Vodafone è capofila della sperimentazione 5G a Milano e area metropolitana, con l'obiettivo di coprire l’80% della popolazione entro dicembre 2018 per trasformarla nella capitale europea del 5G. S

ta lavorando con 38 partner industriali e istituzionali per realizzare 41 progetti negli ambiti sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, smart energy e smart city, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, digital divide.