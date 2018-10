Dominodisplay.com, due totem multimediali per il retail

DominoDisplay.com amplia ulteriormente la gamma di soluzioni tecnologiche per la comunicazione con i primi due sistemi multimediali “in bundle” per il settore retail.

Si tratta del Totem Kombo 32 CUI (Cartello Unico degli Ingredienti), pensato per sostituire i libri cartacei degli alimenti rispondendo alle direttive europee in fatto di etichettatura e fornitura di informazioni sui prodotti alimentari, e del Totem NewTon 43 Barcode, che permette di fornire in tempo reale informazioni dettagliate sugli articoli presenti nel punto vendita.

Sono pacchetti “chiavi in mano”, che coniugano i monitor Samsung con l’originalità delle strutture messe a punto dai designer di Domino Sistemi con il valore aggiunto di applicazioni speciali già integrate, realizzate grazie alla versatilità del software proprietario per il digital signage Palinsesto.

Due totem davvero speciali

Più in dettaglio, Totem Kombo 32 CUI (Cartello Unico degli Ingredienti) è caratterizzato da un design moderno e leggerissimo, dotato di pc integrato e monitor professionale 32’’ touchscreen Samsung, questo device assicura una consultazione facile e immediata da parte del consumatore, rispondendo perfettamente alle nuove direttive stabilite dal Regolamento Europeo per l’etichettatura e la fornitura di informazioni sugli alimenti.

Inoltre, il software integrato Palinsesto consente sia di aggiornare i dati da remoto in tempo reale su più player dislocati in punti di vendita diversi, sia di gestire l’upload di contenuti personalizzati da parte di ogni singolo esercente.

Dal canto suo, Totem NewTon 43 Barcode è equipaggiato con pc integrato, lettore con sensore di scansione per codici a barre e monitor professionale 43’’ Samsung, questo totem permette di veicolare messaggi e promozioni che possono essere facilmente gestiti da remoto e programmati per varie fasce orarie in base al target che si intende raggiungere nei diversi momenti della giornata. La trasmissione viene interrotta automaticamente durante la lettura del codice a barre da parte del cliente che otterrà così tutte le informazioni disponibili relative a un determinato prodotto.

Strumenti intuitivi e di impatto

“Con soluzioni integrate come i nuovi Totem Speciali siamo in grado di soddisfare efficacemente sia le esigenze degli utenti professionali sia quelle dei consumatori finali che interagiscono con le nostre tecnologie – spiega Alberto Masserdotti, fondatore di DominoDisplay.com e CEO del Gruppo Masserdotti Spa –. Da un lato, infatti, i retailer chiedono strumenti multimediali intuitivi e di grande impatto, capaci di potenziare l’attività di branding, migliorare la customer experience, soddisfare gli obblighi normativi vigenti e incentivare la decisione di acquisto. Dall’altro, il pubblico gradisce anche sul punto vendita una comunicazione sempre più interattiva in grado di fornire informazioni immediate e complete. Da qui la messa a punto delle prime due proposte ‘in bundle’ Powered by Palinsesto a cui presto ne seguiranno altre già in fase di sviluppo”.

Da sottolineare che il look dei nuovi totem può essere completamente personalizzato grazie a pellicole adesive stampate in digitale e pannelli sagomati progettati su richiesta. I due nuovi totem sono disponibili nuova sezione dedicata ai Totem Speciali Powered by Palinsesto.

Per la gestione diretta dei contenuti all’interno del singolo esercizio commerciale, Dominodisplay.com ha reso disponibile una Consolle di Controllo che comprende un pc completo di monitor e tastiera.