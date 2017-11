DominoDisplay.com personalizza i sistemi multimediali

È ormai un fatto assodato che i sistemi multimediali siano sempre più utilizzati nella comunicazione anche in Italia e che sempre più spesso capiti di vederli nelle vetrine dei negozi, sui banconi dei bar o nei ristoranti con i menù a scorrimento. Ma come per tutte le categorie di prodotto, acquisitene le potenzialità di utilizzo, le esigenze dell’utenza legate alle prestazioni richieste sono sempre più specifiche. Ed è per questo che DominoDisplay.com, primo e-shop italiano di soluzioni multimediali per la comunicazione visiva, continua ad ampliare l’offerta con proposte esclusive.

Va vista in questo senso senso anche la nuova funzione di “Personalizzazione”. Oggi, infatti, sul sito è disponibile un configuratore gratuito che permette, anche solo in fase di preventivazione, di simulare la personalizzazione del totem selezionato, “vestendolo” con una texture a scelta tra quelle già proposte o con una propria grafica. Si avrà così la possibilità di visionare il risultato finale prima di confermare l’ordine online e avviare il processo produttivo che viene totalmente gestito dal reparto interno.

Ma se la targetizzazione del messaggio è la chiave per una comunicazione digital, la personalizzazione del mezzo può enfatizzare ulteriormente l’efficacia dei contenuti trasmessi. La gamma delle soluzioni multimediali proposta su DominoDisplay.com va dai totem da banco, contraddistinti da design compatto per piccoli spazi, fino a strutture extra large, tutte personalizzabili, sia nella forma sia nelle grafiche.

Per personalizzazioni particolari che vanno oltre quelle proposte online, è a disposizione un ufficio tecnico che si occupa dello studio, della progettazione e della realizzazione. Parliamo di soluzioni che si affiancano a quelle stand alone a marchio Samsung (di cui DominoDisplay.com è Platinum Partner) e che sono realizzate ad hoc con materiali inediti e design ricercati, che trasformano i sistemi hardware in media di comunicazione. I totem possono essere customizzati con l’applicazione di grafiche adesive stampate in digitale ad alta definizione o con rivestimenti filmici di alta qualità, caratterizzati da varie finiture che riproducono a livello visivo e tattile elementi naturali come per esempio il legno, il marmo, i metalli. Inoltre, è possibile personalizzare i totem anche con l’applicazione di pannelli stampati e sagomati, proponendosi al mercato attraverso una comunicazione innovativa e coordinata alla propria brand identity.

“L’ampiezza di gamma è da sempre uno dei punti di forza del nostro e-shop – spiega Alberto Masserdotti, fondatore di DominoDisplay.com e CEO del Gruppo Masserdotti –. Un plus esclusivo che ci ha permesso di diventare in soli tre anni l’e-commerce evoluto di riferimento sia per gli utenti che approcciano per la prima volta il Digital Signage, sia per gli operatori del settore che hanno scelto di entrare a far parte del nostro network in qualità di rivenditori”.