Una docking station ben progettata può essere molto utile non solo per espandere la connettività di un computer. Ma anche per rendere la propria area di lavoro più pulita, in ordine e semplice da gestire. Tutto ciò significa rendere anche l’area di lavoro più produttiva, per qualsiasi ambiente desktop professionale.

L’azienda taiwanese Aten ha un catalogo ricco di prodotti per la connettività. KVM, sistemi di controllo e matrici audio/video, switch, accessori rack, cavi e altro. Oltre a tutto ciò, anche una gamma di accessori di connettività USB e Thunderbolt, tra cui una linea di docking Station.

Aten UH7230, la docking station Thunderbolt 3

Il modello Aten UH7230 è una docking station Thunderbolt 3 a porte multiple e funzione di alimentazione. Supporta sia il protocollo Thunderbolt 3 (40 Gbps) che USB 3.1 Gen2 (10 Gbps).

Con un singolo cavo Thunderbolt 3 (peraltro incluso), la docking station offre fino a 8 porte di espansione. Tra queste: audio, Gigabit Ethernet, DisplayPort, USB-C Thunderbolt 3 e USB 3.1 Gen 1. Alla porta Thunderbolt 3 è inoltre possibile collegare fino a 5 ulteriori dispositivi Thunderbolt 3, in daisy-chain.

L’Aten UH7230 offre alimentazione da 85W per caricare MacBook Pro e altri laptop compatibili. Supporta inoltre la risoluzione 5K su un singolo display Thunderbolt 3. Oppure una doppia risoluzione 4K, su uno schermo DisplayPort e un display USB-C/Thunderbolt 3.

Docking station Usb-C

La gamma di docking station del marchio prevede anche diversi modelli Usb-C.

Il modello Aten UH3234 è caratterizzato da una costruzione in alluminio con design ergonomico, che consente anche di posizionare il laptop su di esso. Con un singolo cavo Usb-C permette di espandere le opzioni di connettività con diversi output video: DisplayPort, Hdmi e Vga. E in più: una porta Lan Gigabit Ethernet, audio, porte Usb 3.1 e Pass-Through dell’alimentazione. Dispone anche di uno slot per memory card SD/MMC/MicroSD.

Il modello Aten UH3230 offre otto connessioni per periferiche in una docking station Usb-C. Tra cui, un display fino alla risoluzione 4K con DisplayPort o HDMI.

Inoltre, sono disponibili modelli più compatti, come ad esempio l’UH3231. Questo è un Mini Dock Usb-C Dual-DisplayPort. Collega cioè un computer Usb-C o Thunderbolt 3 a due monitor DisplayPort. Supporta l’output video su un doppio display fino a 1920x1080 di risoluzione, contemporaneamente.

Maggiori informazioni sui prodotti Aten sono disponibili in Italia con Senetic, il cui sito è raggiungibile a questo link.