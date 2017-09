Distribuzione ICT: Computer Gross compra Icos

Un'altra acquisizione scuote il mercato della distribuzione Ict italiana: Computer Gross compra Icos.

Fonti vicine alla società empolese dicono che l'accordo prevede la possibilità di arrivare al 100% del capitale del distributore a valore aggiunyito entro il 2020.

Icos è un'azienda fondata oltre trent'anni fa a Ferrara e ha sedi Milano e Roma. Specializzata nella distribuzione di soluzioni per datacenter.

Storica la sua partnership con Oracle, ma di rilevo anche la distribuzione dei marchi NetApp, CommVault e Huawei.

Con una nota a commento dell'operazione, il presidente e fondatore di Sesa, Paolo Castellacci sottolinea come «In un mercato It che mostra una profonda evoluzione tecnologica continuiamo a investire in settori ad alto valore aggiunto come Enterprise Software e soluzioni datacenter, sostenendo i nostri partner nel percorso di crescita e innovazione. La consulenza e la competenza di Icos saranno valorizzate a sostegno delle attività del nostro canale, contribuendo a incrementare l'attenzione del gruppo sul segmento di mercato più innovativo e a elevato potenziale».