Il nuovo DiskStation DS119j di Synology è un NAS a un vano e a basso consumo progettato per l’uso domestico. Un NAS adatto a tutti, grazie al prezzo accessibile, alla versatilità e all’interfaccia utente dall’uso intuitivo. Ma che offre anche funzioni utili per il lavoro e la produttività.

Synology sottolinea come sia stata posta particolare attenzione all’efficienza energetica di questa soluzione. Il DS119j consuma, dichiara il produttore, 5,01 watt con il disco rigido in modalità di sospensione e 10,04 watt in pieno funzionamento.

Inoltre, per il NAS è stato adottato un design che riduce la rumorosità, in modo da garantire un funzionamento silenzioso. Le caratteristiche del DiskStation DS119j lo rendono adatto ad esempio a svolgere la funzione di server multimediale in casa. Quindi per la condivisione e la riproduzione di foto e file audio e video. Sono disponibili anche app mobile per iOS e Android per accedere in maniera semplice e veloce ai dati, siano essi file multimediali o documenti di lavoro.

Il DS119j funziona con il sistema operativo dei dispositivi NAS di Synology, DiskStation Manager. Questo dispone di diverse funzioni di gestione e utilità, e offre anche applicazioni che potenziano la produttività lavorativa.

Synology DiskStation DS119j, il NAS per uso personale

L’uso da storage personale non toglie che il NAS offra funzioni utili anche per il lavoro. Ad esempio la funzione QuickConnect permette di accedere ai propri file, personali e di lavoro, da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Cloud Sync mantiene inoltre gli archivi Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Baidu e Box sincronizzati con il NAS.

Il Synology DiskStation DS119j dispone di un singolo vano per unità hard drive compatibili. La connettività di rete è garantita dalla porta LAN RJ-45 1GbE. Sono inoltre presenti due porte USB 2.0 e lo slot di sicurezza Kensington.

Il NAS è potenziato da un processore Marvell Armada 3700 dual-core 800 MHz. Per quanto concerne le prestazioni, il produttore indica un throughput sequenziale di oltre 112 MB/s in lettura e 108 MB/s in scrittura, in ambiente Windows. La CPU dispone inoltre di un motore di crittografia hardware integrato.

Maggiori informazioni sul Synology DiskStation DS119j sono disponibili a questo indirizzo.