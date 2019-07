Other World Computing, Owc, è un’azienda attiva da numerosi anni nel settore delle tecnologie per Mac e Pc, nota soprattutto per le sue offerte di accessori, opzioni di upgrade e periferiche per il Mac.

Owc ha di recente alzato il sipario sul nuovo modello Envoy Pro EX with Usb-C, l'ultima aggiunta al suo vasta gamma di SSD e unità esterne per flussi di lavoro professionali, che l’azienda definisce con enfasi il più veloce SSD USB-C mai prodotto.

L’unità Envoy Pro EX con USB-C non punta solo sulla performance: questo modello offre prestazioni adeguate alle esigenze di produzione, in un form factor sottile e leggero che lo rende agevole da trasportare.

All'interno dell’involucro finemente lavorato, lavora un SSD NVMe M.2 ad alte prestazioni: con una velocità di trasferimento dati fino a 980 MB/s e la compatibilità Thunderbolt 3, l’unità può rispondere alle esigenze dei flussi di lavoro dei professionisti della creatività e della progettazione, ovunque si trovino a operare.

L’unità di storage esterna Envoy Pro EX con USB-C di OWC è disponibile con SSD in ”tagli” che vanno da 250 GB a 2 TB, così come anche priva di drive.

Con il suo guscio in alluminio anodizzato, l’unità offre anche l’aspetto elegante apprezzato in tanti ambienti di lavoro, in ufficio così come sul campo e nelle postazioni remote: un design in grado di aggiungere, inoltre, quel tocco di stile alle riunioni con i colleghi nonché agli incontri con i clienti.

Stile che, però, non fa rinunciare alla funzionalità: l’unità è robusta e anche in grado di gestire gli imprevisti grazie al livello di protezione IP67 alla polvere e all’acqua.

Le principali caratteristiche di Envoy Pro EX con Usb-C di Owc

Velocità di trasferimento fino a 980 MB/s

Capacità fino a 2 TB

Livello di protezione IP67 (resistente alla polvere e water resistant fino a 30 minuti in 1 metro di acqua)

NVMe M.2 SSD

Compatibile con Mac e Pc, oltre alla connessione diretta a dispositivi compatibili, come le più recenti videocamere USB-C di Blackmagic Design

Alimentazione dal bus

Funzionamento silenzioso senza ventola

Ultra-portatile

Compatibile Thunderbolt 3

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Owc, a questo link.