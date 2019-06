Verbatim ha alzato il sipario sul suo nuovo disco esterno Fingerprint Secure, che impiega una combinazione di crittografia hardware a 256 bit AES e tecnologia biometrica per cifrare senza soluzione di continuità tutti i dati sull'unità in tempo reale.

Queste tecniche garantiscono che i dati salvati siano più al sicuro e protetti da accessi non autorizzati, anche nel caso di smarrimento o furto.

Verbatim Fingerprint Secure è un disco rigido esterno, rapido e facile da usare: il nuovo prodotto è inoltre conforme ai requisiti GDPR poiché il 100% dell'unità è crittografato in modo sicuro.

Il sistema di riconoscimento delle impronte digitali è integrato nel nuovo disco rigido Verbatim e consente l'accesso fino a otto utenti autorizzati e a un amministratore. Una volta impostati, gli utenti possono bloccare e sbloccare il dispositivo in meno di un secondo, semplicemente utilizzando l'impronta digitale registrata.

Il drive non conserva le password nel computer o nella memoria volatile del sistema, rendendolo molto più sicuro rispetto alla cifratura software; inoltre nel caso in cui finisse nelle mani sbagliate, il disco fisso cancellerà tutti i dati dopo tentativi multipli di inserimento della password non corretta.

Il disco rigido Fingerprint Secure di Verbatim è compatibile sia con Pc che con Mac, e dispone di un’interfaccia USB 3.1 Gen 1 con collegamento USB-C per garantire un trasferimento dati più rapido.

La confezione comprende anche un cavo da USB-C a USB-A e un adattatore USB-C per collegare diversi tipi di dispositivi. Può essere collegato anche a televisori, una volta che l’impronta digitale è registrata, funzionalità non possibile con i normali dischi fissi crittografati.

Con il disco viene fornito il software di backup Nero (non compatibile con macOS) che consente di eseguire il backup di tutti i file, cartelle e unità da laptop o Pc, nonché di pianificare backup automatici a un’ora e in un giorno determinati, per garantirne la regolarità di esecuzione.

Chris Chalder, Responsabile dello Sviluppo Aziendale di Verbatim Europe, ha commentato il lancio del nuovo disco con queste parole: “Mantenere i dati al sicuro mentre ci si sposta è la preoccupazione principale delle aziende e dei singoli individui. Tramite il disco rigido Fingerprint Secure, si ha la sicurezza di non incappare in imprevisti terribili nel caso in cui la borsa contenente il disco rigido vada persa o venga rubata e dei malintenzionati abbiano accesso ai dati sensibili.”

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Verbatim, a questo link.