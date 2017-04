Digitalizzazione delle Pmi: a Infocert la maggioranza di Sixtema

Per affrontare meglio il percorso di digitalizzazione delle Pmi, InfoCert, società del gruppo Tecnoinvestimenti SpA e Certification Authority, annuncia di aver incrementato la sua partecipazione al capitale di Sixtema SpA, di cui già deteneva il 35% delle quote, divenendone così azionista all’80%.

Sixtema ha una struttura composta da oltre 130 dipendenti, è dislocata presso le sedi di Modena, Firenze, Ancona e Pisa e, nell'ultimo anno fiscale, ha registrato un fatturato di oltre € 14 milioni. Nata nel 2008 dall’aggregazione di tre società (Siaer Information and Communication Technology, Centro Regionale Toscano per i Servizi e l’Informatica, CNA Infoservice), Sixtema è attiva nel settore dell’ICT: progetta e sviluppa servizi, soluzioni informatiche e gestionali per aziende (soprattutto PMI), associazioni di categoria, intermediari finanziari, studi professionali ed enti.

Nel corso del 2015 Sixtema aveva integrato anche CNA Interpreta, società del sistema CNA focalizzata sull’offerta di servizi di interpretazione normativa, formazione e consulenza.

L’ingresso di InfoCert nel capitale di Sixtema risale al 2011 e, nel tempo, ha consentito alla società non solo di arricchire la propria offerta con una gamma di servizi e soluzioni “trusted” per la digital transformation - Posta Elettronica Certificata (PEC Legalmail), Fatturazione Elettronica (Legalinvoice), Conservazione a norma, Firma Digitale, nonché identità digitale SPID – ma, anche di consolidare il proprio posizionamento nel mercato delle PMI.

L’offerta di Sixtema si articola in servizi di consulenza normativa, soluzioni software e infrastrutturali.

Tra i servizi di consulenza normativa, ci sono quelli in materia fiscale, tributaria e societaria, contrattualistica e di legislazione del lavoro. Ad essi si aggiunge la consulenza su tematiche quali l’internazionalizzazione, le reti d’impresa e progetti di digital trasformation.

Tra le soluzioni software, sono da menzionare le piattaforme per l'adempimento ad obblighi normativi, le soluzioni per la gestione dei processi degli intermediari finanziari, nonché quelle per la gestione delle attività di micro-imprese e delle diverse aree aziendali quali le soluzioni di CRM, la certificazione della filiera agroalimentare e la gestione delle società di formazione.

Per quanto riguarda le soluzioni infrastrutturali, Sixtema eroga sia servizi applicativi in modalità SaaS che servizi integrati di software, connettività, application management, system management, network management e desktop management.