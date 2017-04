Il digitale fa crescere del 7% il manufacturing

Per Accenture la creazione di una relazione multicanale distintiva con il cliente, agevolata dall’intelligenza artificiale, può generare fino a un 7% in più di crescita nel manufacturing.

La considerazione, che arriva dalla Hannover Messe, dove Accenture ha presentato uno studio, parte dal fatto che le aziende manifatturiere non investono abbastanza in nuove tecnologie e rischiano di perdere quote di mercato, perché non sono ancora in grado di integrare il digitale nel proprio modello di business.

Nell’ambito dello studio Technology Vision di Accenture 2017, Accenture ha intervistato in tutto il mondo 102 executive del mercato automotive e 562 del settore Industrial Equipment (IE), legato alla produzione di macchinari industriali.

Dall’analisi emerge che circa il 75% degli intervistati ha dichiarato di essere consapevole dell’importanza del digitale per il proprio settore ma, al tempo stesso, solamente il 50% delle società automobilistiche e il 60% dei produttori di Industrial Equipment ammettono di non avere una strategia aziendale definita in relazione all’adozione delle tecnologie digitali.

Queste imprese non stanno ancora investendo adeguatamente nel digitale e non hanno capacità e risorse per integrarlo in ambiti come il product-as-a-service e la gestione del ciclo di vita del prodotto.

Solamente il 10% delle imprese Automotive e il 18% delle aziende in ambito IE dichiarano di essere pronte per questo cambiamento.

Il manufacturing che investe nel digitale cresce

Una seconda ricerca, Accenture “Innovation-Driven Growth” spiega che le aziende leader di mercato che puntano sull’innovazione e sull’integrazione di tecnologie digitali per offrire customer experience differenzianti registrano un aumento del fatturato annuo compreso tra il 3% e il 7%.

La “Technology Vision 2017” offre un quadro complesso anche riguardo all’intelligenza artificiale nel manufacturing.

Secondo i top manager questa tecnologia sta trasformando il mercato da un approccio “mobile-first,” basato sui dispositivi mobili, ad uno “AI first”, focalizzato sull’intelligenza artificiale.

Si aspettano, inoltre, che l’intelligenza artificiale rivoluzioni il modo in cui le imprese raccolgono informazioni dai propri clienti e interagiscono con loro.

Infine, l’AI è vista anche come elemento cruciale per abilitare prodotti intelligenti: rispettivamente, il 54% delle società automobilistiche e il 37% delle imprese IE, prevedono infatti che l’intelligenza artificiale sarà portatrice di un cambiamento significativo.

Sebbene la ricerca dimostri che l’AI sia essenziale per il successo del business, gli stessi manager riscontrano una serie di difficoltà che potrebbero rallentarne l’adozione.

Gli intervistati dell'industria automobilistica evidenziano la preoccupazione che i clienti preferiscano interazioni con gli esseri umani e temono che l’AI non sia in grado di rispondere al meglio alle loro esigenze.

Per le aziende di IE, la più grande sfida percepita è l'integrazione o la compatibilità tra l’AI e l’infrastruttura IT