Il digitale proposto da Axélero piace alle aziende lombarde

Anche le PMI lombarde hanno deciso di calvacare l’onda dell’innovazione e della trasformazione digitale affidandosi ai servizi di axélero, società attiva nel settore della digitalizzazione delle imprese, che lo scorso aprile ha lanciato la piattaforma mysuite, un prodotto all-inclusive che permette alle piccole e medie aziend e anche ad artigiani, commercianti, professionisti e partite IVA, di controllare e gestire il proprio business online.

In pochi mesi la Lombardia conta 80 piattaforme mysuite già rilasciate e operative.

In particolare, tra le PMI lombarde che hanno scelto la piattaforma mysuite per innovare il proprio business e adeguarsi al trend internazionale di digitalizzazione di tutte le attività imprenditoriali primeggia il settore della ristorazione (17,5% del totale), seguito da vendita al dettaglio (13,55%), automotive (8,75%), edilizia, servizi di consulenza e servizi per la salute (tutti e tre a quota 7,5% del totale).

Nella regione è Milano la provincia che ha fatto registrare il maggior numero di adesioni, alla proposta digitale, con il 51% delle piccole aziende che hanno digitalizzato il proprio business con la piattaforma mysuite, rendendosi in questo modo più competitive sul mercato, sfruttando le potenzialità del web e dei social network per attrarre nuovi clienti e gestire al meglio quelli già fidelizzati.

A questa seguono le province di Monza e Brianza (13%) e Pavia (11%).

Le aziende della Lombardia che hanno scelto di acquistare questa piattaforma hanno oggi l’opportunità di gestire tramite un unico dispositivo (disponibile anche in versione app mobile) tutto il traffico di dati e richieste che si genera dal proprio sito web e dai propri canali social, oltre che avvalersi del supporto di advisor dedicati che, con cadenza quindicinale, li aiutano nella pianificazione di strategie di marketing mirate.

Tra gli early adopter lombardi di mysuite c'è anche Andrea Carlo Barzaghi, gestore de La Boutique dei sapori di Monza, per il quale imparare l'utilizzo di mysyuite "è stato davvero semplice”.