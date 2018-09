Tutto su Digital&Bim 2018, l’evento per Bim manager e costruttori digitali

L’area della “Digital Experience” è ubicata all’interno del pad.31 che lo scorso anno è stato rilevato digitalmente e di cui è stato prodotto un modello Bim, e come tale si può prestare ad attività dimostrative e di sperimentazione.

Il pad.31 diventa lo spazio in cui le aziende potranno far sperimentare a cosa serve e come funziona il digitale per progettare gli interventi di riqualificazione, per manutenere, intervenire, progettare, analizzare l’esistente.

I temi, che SAIE rappresenterà e offrirà ai visitatori per una “experience”, sono:

Progettazione (di riqualificazione edilizia, impiantistica, strutturale)

(di riqualificazione edilizia, impiantistica, strutturale) Fasi costruttive (scavo, palificazione, getto, costruzione)

(scavo, palificazione, getto, costruzione) Controlli in corso d’opera

Manutenzione

Controlli di sicurezza, sia sismica che strutturale

Tematiche aperte a proposte delle aziende presenti.

Ciascuna azienda avrà a disposizione un’area di circa 30 mq in cui installare dispositivi / sistemi o creare aree di lavoro e workshop rispetto ai temi indicati.

Un’agenda programmerà le “experience” che caratterizzeranno il padiglione, e su queste costruirà la comunicazione.

Sono già previste:

A) Il Cantiere Digitale, by STR Team System

B) BIM e Building Performance Simulation, by CSPFEA

C) Superfici parametriche, by INDEXLAB

PREMIAZIONE BIM&DIGITAL AWARD 2018 | 17 ottobre

Dopo il successo di BIM&DIGITAL Awards 2017, SAIE e DIGITAL&BIM Italia lanciano la seconda edizione del concorso, che rientra nell’ambito di SAIE in programma a Bologna, dal 17 al 20 ottobre 2018 , organizzato da SENAF, con il Patrocinio ASSOBIM, BIM FOUNDATION e la collaborazione ARCHIBO.

L’obiettivo del concorso è far conoscere, da un lato, i progetti e le opere che sfruttano le innovazioni digitali ed in particolare BIM al fine di migliorare le performance e rendere più efficace il processo di progettazione, realizzazione e manutenzione; dall’altro per premiare aziende, start-up, imprese che hanno promosso nuovi strumenti digitali che rendano più efficace il processo di rilievo, restituzione e visione, di progettazione, realizzazione e manutenzione in particolar modo per gli interventi di recupero e restauro e che possano operare in ambiente BIM.

Il concorso si articola in sette categorie (come da bando allegato) ed è destinato a: Progettisti, Architetti, Ingegneri, Società di ingegneria, Aziende di servizio pubblico, Università, Enti di ricerca, Start-up e Aziende che espongono a SAIE.

I progetti saranno esaminati da una giuria di esperti provenienti sia dal mondo accademico/universitario che dal mondo delle professioni, con il coordinamento del prof. Angelo Ciribini dell’Università di Brescia.

La Giuria selezionerà, in prima istanza, una rosa di progetti finalisti; in seguito, da questo elenco saranno nominati fino a tre vincitori per categoria . I vincitori saranno proclamati nel pomeriggio del 17 ottobre all’interno di Digital&BIM . La Giuria potrà, inoltre, menzionare ulteriori progetti che si siano distinti per particolari caratteristiche di innovatività e originalità.

