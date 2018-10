Si chiama MultiSync P754Q il nuovo modello di punta da 75 pollici della serie di display UHD Nec MultiSync P. È un display per il digital signage progettato per un’ampia gamma di applicazioni critiche e di utilizzo 24/7.

Il nuovo display è dedicato ai settori DooH (Digital out of Home), control room, transportion, retail e molti altri.

Le principali caratteristiche del Nec MultiSync P754Q

Il Nec MultiSync P754Q è un Large Format Display LCD da 75" Ultra-High Definition, con risoluzione 3840 x 2160. Offre una luminosità di 650 cd/m2 e una superficie anti-riflesso, per la leggibilità anche con forte luce ambientale. Al pari di tutti gli altri modelli della serie P, ma su una scala molto più ampia.

E come gli altri modelli della serie P, anche il P754Q presenta regolazioni avanzate di tutti i principali parametri visivi. Queste vengono operate attraverso il software Spectraview Engine e consentono di controllare luminosità, colore, gamma e uniformità.

Lo schermo da 75” UHD “pixel-free” è adatto a un’ampia gamma di ambienti e applicazioni. Digital signage, retail, advertising in luoghi pubblici (DooH), contenuti informativi per passeggeri in transito in aeroporti e stazioni, e altro.

La resa accurata dei colori rende il display adatto anche per applicazioni multimediali di post-produzione. Inoltre, l’ampia superficie di visualizzazione, l’affidabilità operativa 24/7 e l’assenza di manutenzione, ne fanno un’opzione perfetta per l’ambito control-room.

Versatilità e modularità

Il monitor P754Q incorpora anche la Open Modular intelligence (OMi) di Nec. Si tratta della piattaforma che consente la connessione intelligente e diretta tra sorgente e display. Questa soluzione permette di ottenere un digital signage personalizzato su misura, scalabile e future-proof.

La piattaforma OMi consente di erogare contenuti custom al display e permette l’upgrade dell’apparecchio in qualsiasi momento. Ciò viene implementato attraverso l’integrazione di Slot-In PC OPS o moduli Raspberry Pi. Oppure mediante interfacce di segnale per il content feed e l’elaborazione.

Inoltre, la tecnologia Nec per la gestione remota prevede il controllo centralizzato degli apparecchi tramite il tool software NaViSet Administrator 2.

Per l’advertising Digital-out-of-Home e per veicolare messaggi a grandezza naturale in aree outdoor e semi-outdoor è possibile alloggiare il display in un cabinet IP56. Questa soluzione per il P754Q è disponibile come totem stand-alone o come cabinet da parete. Essa protegge il display da pioggia, polvere, furto e qualsiasi tipo di danno causato dall’esposizione all’esterno.

Maggiori informazioni sul display Nec MultiSync P754Q sono disponibili a questo indirizzo.