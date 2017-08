Chi sono le dieci città candidate a capitale europea dell’innovazione

Aarhus, Berlino, Copenaghen, Helsinki, Nizza, Parigi, Tallinn, Tampere, Tel Aviv e Tolosa: sono le dieci città sono le candidate al concorso "Capitale europea dell’innovazione".

Le finaliste sono state selezionate tra 32 candidature ammissibili da un gruppo di esperti indipendente per aver applicato idee innovative al fine di migliorare la qualità della vita nei centri urbani e di coinvolgere maggiormente i cittadini nelle rispettive comunità.

Per Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, «Ogni nuova edizione del premio Capitale europea dell’innovazione mette in luce idee sempre più stimolanti e innovative da tutta Europa. La gara dura di quest’anno dimostra la vitalità dei nostri ecosistemi locali di innovazione. Il percorso finora è stato molto eccitante e il meglio deve ancora venire. Non vedo l'ora di annunciare i vincitori a novembre e di collaborare ulteriormente con loro».

Il vincitore del concorso sarà annunciato al Web Summit di Lisbona il 7 novembre e riceverà 1 milione di euro per continuare a sostenere le attività innovative della città, mentre due città finaliste riceveranno 100mila euro ciascuna.

Si nota come nessuna città italiana faccia parte del novero.

Tra i vincitori delle precedenti edizioni del concorso figurano Barcellona, nel 2014, e Amsterdam nel 2016.