DevOps aiuta a tirar fuori il meglio dai mainframe

Nel complesso delle azioni tecnologiche che vertono nell'aiutare le aziende a essere più agili ed efficienti con i propri dati, rientra anche l'integrazione dell’ambiente mainframe con DevOps e con altre piattaforme. Ciò accade anche per far fronte a una mancanza di competenze qualificate in quest’ambito di cui necessitano oggi le imprese.

Allo scopo Compuware ha creato Topaz for Enterprise Data, una soluzione che offre funzionalità avanzate per la visualizzazione dei dati, l’estrazione, il caricamento delle informazione e il data masking con l’obiettivo di consentire ai team DevOps di accedere più rapidamente ed efficientemente ai dati su mainframe e sfruttarli al meglio su altre piattaforme.

La nuova soluzione consente agli sviluppatori, al personale addetto al controllo qualità, agli operatori informatici e ai data scientist a tutti i livelli di competenza ed esperienza di ottenere un accesso immediato e sicuro ai dati di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno, in qualsiasi formato richiesto, rispettando i mandati normativi come il GDPR, anche durante lo sviluppo e il test, specialmente quando si esternalizzano queste funzioni

Abbiamo chiesto quali sono i determinanti della soluzione a Veronique Dufour-Thery, Vice-Président SEMEA di Compuware.

Perché oggi è importante curare la fase accesso ai dati aziendali da parte dei team Devops?

I dati sono sempre stati fondamentali per i team di sviluppo. I team di Agile di oggi devono andare più veloci con una qualità migliore, il che significa che devono essere in grado di accedere facilmente ai dati in modo che possano disporre dei dati corretti per le condizioni che devono testare. I test automatici aumentano la richiesta di fornire rapidamente i dati per l'unità, l'integrazione e i test di accettazione degli utenti.

Come si gestiscono le quattro fasi: estrazione, visualizzazione dei dati, data masking e conversione?

Tutte le specifiche sono create usando Topaz per Enterprise Data e memorizzate in un repository. Queste specifiche possono quindi essere eseguite direttamente da Topaz o esportate ed eseguite su server distribuiti in tutta l'azienda. L'elaborazione di estrazione e caricamento è progettata per elaborare insiemi di dati correlati. Le relazioni possono essere definite direttamente nel database come integrità referenziale o possono essere definite come relazioni di applicazione. Le relazioni dati mantenute all'interno del codice dell'applicazione sono considerate relazioni dell'applicazione. L'elaborazione dell'estrazione estrarrà i dati in base a entrambi i tipi di relazione.

Le specifiche di conversione vengono utilizzate per copiare o o convertire i dati da un database o file a un altro. Topaz for Enterprise Data include estese funzioni di conversione dei dati per gestire le differenze di tipo di dati. Le regole di mascheramento dei dati possono essere applicate durante l'estrazione o la conversione e sono condivise tra dati mainframe e non mainframe. La visualizzazione dei dati è disponibile con Topaz for Enterprise Data. Può essere utilizzato per visualizzare relazioni di dati ed estrarre l'esecuzione.

A proposito di data masking, come entra in relazione con il GDPR?

Tutti i dati sensibili che vengono utilizzati al di fuori dell'ambiente di produzione devono essere mascherati per evitare di esporre tali dati. Il GDPR richiede che i clienti siano in grado di localizzare i dati di una persona, se richiesto da quella persona.

Il modo migliore per garantire che i dati dell'individuo non vengano utilizzati in modo improprio è di non lasciare mai che vengano utilizzati al di fuori dell'ambiente di produzione altamente protetto. Topaz per Enterprise Data di Compuware include funzionalità di mascheramento dei dati che possono essere applicate sia ai dati mainframe che a quelli non mainframe.

Come Compuware gestisce questo cambiamento di scenario nel contesto dei rilasci continui di software?

In Compuware, rilasciamo il nostro software su base trimestrale. A luglio abbiamo fatto il quindicesimo rilascio trimestrale consecutivo. Per stare al passo con questo ritmo abbiamo automatizzato i nostri test, incluso il provisioning dei nostri ambienti di test, laddove possibile. I nostri strumenti di gestione dei dati di test vengono utilizzati per estrarre e caricare i dati necessari per le suite di test automatizzate