L'app Devices per iOS e watchOS è progettata in modo specifico per la gestione e il controllo dei dispositivi HomeKit. Quest’ultimo è l’ecosistema (e piattaforma tecnologica) per la smart home di Apple.

Devices è stata sviluppata con l’obiettivo di offrire un'interfaccia utente chiara e intuitiva con cui controllare i propri device smart. L’aggiornamento 3.3 di questa app per iOS ha introdotto un ulteriore, intrigante elemento di intuitività nella gestione della casa smart.

Dalla versione 3.3, infatti, Devices supporta il nuovo framework ARKit 2 di Apple. Come lascia intuire il nome (a parte la denominazione da kit di sviluppo), è una piattaforma per la realtà aumentata.

ARKit 2 consente agli sviluppatori di creare esperienze ancora più immersive e dinamiche di realtà aumentata.

Smart home sotto controllo, con Devices

Ed è proprio ARKit 2 che gli sviluppatori di Devices sfruttano per offrire agli utenti dell’app un’esperienza d’uso più coinvolgente. Con questa funzione, l’app permette di posizionare i controller virtuali direttamente sui dispositivi reali.

L’aggiornamento consente di puntare la fotocamera dell’iPhone verso i dispositivi e controllarli in modo semplice e intuitivo. Inoltre prevede la sincronizzazione dei dati di realtà aumentata tra iPhone e iPad. Nonché il ripristino i dati di realtà aumentata in modo semplice, con il consueto gesto “shake” dell’iPhone.

C’è da dire che nella scheda di Devices su App Store la funzione di realtà aumentata è descritta al momento come “Experimental”. Ciò farebbe dunque supporre che possa esserci ancora qualche instabilità o elemento da limare, è quindi da verificare l’effettivo funzionamento. Se sono sempre benvenute le nuove funzionalità innovative, è anche vero che è meglio evitare di ”mettere in disordine” la nostra smart home.

Room Locator

Naturalmente rimangono tutte le altre caratteristiche distintive dell’app sviluppata da LinkDesk. Quest’ultima, è una startup tedesca fondata nel 2014 a Monaco con l’obiettivo di sviluppare soluzioni per semplificare le tecnologie della smart home.

Oltre all’app Devices, l’azienda produce l’accessorio hardware Room Locator. Si tratta di un rilevatore di movimento smart da usare come trigger per azioni di home automation. Room Locator funziona con la tecnologia iBeacon di Apple, anch’essa un componente di HomeKit.

Maggiori informazioni sull’app Devices e su Room Locator sono disponibili sul sito LinkDesk, a questo link.