È senz’altro il più appariscente, quello da 49 pollici, ma non è l’unico monitor della nuova gamma Dell UltraSharp.

Secondo Dell, c’è una crescente domanda per schermi di grandi dimensioni e per un migliore supporto per il multitasking. Per schermi ad alta risoluzione che aiutino a incrementare la produttività e siano anche visivamente gradevoli.

Le risposte a queste esigenze il produttore le ha concretizzate nei nuovi monitor della gamma Dell UltraSharp. Display progettati per i professionisti nei settori dei servizi finanziari e assicurativi, trading floor, analisi e contabilità finanziaria. Così come per la post-produzione dei media, la programmazione e l’ingegneria.

La nuova gamma Dell UltraSharp

I monitor Dell UltraSharp 49 Curved, 32 4K USB-C e 34 Curved USB-C sono dotati di funzionalità avanzate. Il Picture-by-Picture consente di gestire contenuti in multi-tasking da due Pc diversi. L’opzione KVM integrata, tastiera, video e mouse, permette di commutare l’editing utilizzando tastiera e mouse singoli.

La nuova linea di monitor UltraSharp offre inoltre la comoda connettività USB-C. Questa consente di ricaricare il laptop collegato in contemporanea alla la trasmissione di dati e segnali video. Il tutto con un unico cavo, per ridurre l'ingombro sulla scrivania e per una postazione di lavoro più ordinata.

Tutti i monitor UltraSharp dispongono di supporti regolabili in altezza, inclinazione, rotazione e pivot. Inoltre di funzione ComfortView, che riduce l'emissione di luce blu per ottimizzare il comfort degli occhi. L’Easy Arrange del software Dell Display Manager organizza applicazioni multiple per un efficiente multi-tasking.

Dell UltraSharp 49 Curved Monitor (U4919DW)

Dell definisce questo modello come il primo monitor dual QHD curvo da 49 pollici al mondo. Presenta un aspect ratio ultra-wide da 32:9, per un'esperienza coinvolgente e votata alla massima produttività. Questo monitor può rappresentare una soluzione per la sostituzione di due monitor QHD da 27 pollici.

L'ampio schermo ha una risoluzione di 5120x1440 e si basa sulla tecnologia IPS. Consente di visualizzare più contenuti così come i più piccoli dettagli, con colori uniformi su un ampio angolo di visione.

Dell UltraSharp 32 4K USB-C Monitor (U3219Q)

Si tratta di un display con risoluzione Ultra HD 4K. Inoltre, è certificato VESA DisplayHDR 400 e supporta la riproduzione di contenuti HDR. Offre fino a 400 nit di luminosità e una profondità di colore di 1,07 miliardi di colori. L’InfinityEdge offre un'esperienza visiva “virtualmente” senza bordi.

Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Monitor (U3419W)

Questo è un monitor USB-C curvo da 34 pollici, per il lavoro e per l'intrattenimento. Lo schermo curvo da 34 pollici è ultra-wide WQHD (3440x1440), con tecnologia IPS e proporzioni 21: 9. Due altoparlanti integrati da 9 W completano l'esperienza d’utilizzo.

Dell UltraSharp 24 e 27 USB-C (U2419HC e U2719DC)

I monitor Dell UltraSharp 24 e 27 USB-C presentano un profilo sottile e una base ridotta, per ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Modelli ideali per gli spazi ridotti degli uffici moderni. La cornice InfinityEdge, praticamente senza bordi, offre un'esperienza di visualizzazione edge-to-edge, ideale per una configurazione multi-monitor.

Questi monitor sono disponibili in modelli da 24 pollici (FHD) e da 27 pollici (QHD). Sono inoltre dotati di due opzioni diverse di connettività, con e senza USB-C.

Anche Dell ha dato un’anteprima della nuova gamma di monitor UltraSharp all’Adobe MAX. Come è avvenuto per l’introduzione della nuova gamma ZBook da parte di HP.

Maggiori informazioni sul sito dell’azienda.