La trasformazione digitale si fa a Milano al Dell Technologies Forum

Giovedì 15 novembre, a Milano presso il MiCo, si terrà il Dell Technologies Forum 2018.

Il Dell Technologies Forum è un evento gratuito, della durata di un giorno, in cui si possono esplorare tutte le soluzioni che abilitano ogni giorno la trasformazione digitale.

Rispondendo alla parola d'ordine "Make it real", il Dell Technologies Forum 2018 indicherà pertanto tutti i percorsi da seguire, facendo leva su sette brand: Dell, Dell Emc, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream e Vmware.

La sessione plenaria, introdotta da Marco Fanizzi, VP & GM Italy Enterprise Business, Dell EMC e da Filippo Ligresti, VP & GM Italy Commercial Business, Dell EMC avrà come ospite speciale Patricia Florissi, VP & Global CTO di Dell EMC.

Evento di Milano a impatto zero Grazie al progetto Impatto Zero di LifeGate, le emissioni di CO2 prodotte dal Dell Technologies Forum, sono state compensate mediante crediti di carbonio generati dalla tutela e creazione di oltre 15.000 mq di foreste in Madagascar.

Giorgio Migliarina, Head of Enterprise Business Unit di Vodafone testimonierà i risultati in termini di trasformazione digitale ottenuti grazie alla partnership esistente.

E in questo contesto, Vodafone si pone anche come partner per accompagnare le aziende e PA nel percorso di trasformazione digitale, grazie al portafoglio prodotti, alle competenze verticali in ambito ICT e alla capacità di operare come partner di riferimento nell’ecosistema di fornitori di soluzioni per le aziende.

Il Dell Technologies Forum di Milano testimonierà il ruolo che la country italiana di Dell sta svolgendo nel contesto di trasformazione internazionale.

Come partecipare al Dell Technologies Forum 2018

E la portata trasformativa troverà grande sostanza nelle numerose sessioni parallele pomeridiane dell'evento di Milano, dedicate al cambiamento in atto del computing (la trasformazione IT attraverso le soluzioni server, open networking e modern storage di Dell EMC), dei dati (il modern data center e il modern storage come abilitatori dell'IT transformation) della sicurezza, della workforce.

Sono sponsor ufficiali dell'evento Intel e Microsoft.

Significativo sarà anche il ruolo testimoniale riservato a partner come Dimension Data, beantech, Maticmind, Synergy-Lutech, Var Group e Ricoh.

Per Ricoh il tema di quest’anno – Make It Real – vuole sottolineare come, oggi più che mai, le possibilità tecnologiche siano alla portata di tutti: l’importante è riuscire a concretizzare l’innovazione affinché possa tradursi in un reale processo di trasformazione. Per Alberto Giacometti, Head of IT Services LoB di Ricoh Italia, si tratta di una trasformazione "che abbraccia differenti aree – dalla Mobility, alla Collaboration, all’Information Management – e che rende il business delle aziende più rapido, smart e sicuro”.

Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità, un fattore sempre più fondamentale e per il quale la corretta progettazione e gestione delle infrastrutture IT possono dare un contributo positivo.