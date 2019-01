Dell Emc scrive il manifesto della cloud enterprise con la Bocconi

Nello scenario attuale digitale, persone, cose (IoT) e dati aziendali sono connessi tra loro e il cloud è l’ambiente abilitante, tanto che il mercato dei servizi cloud in Italia, secondo i dati Anitec-Assinform nel triennio 2017-2020 avrà un tasso di crescita medio annuo di oltre il 20%.

Allo scopo Sda Bocconi e Dell Emc hanno stilato il Manifesto della Cloud Enterprise, composto da linee-guida strategiche e suggerimenti operativi per le aziende orientate a una configurazione basata su componenti di business e asset aziendali in modalità cloud.

Il Manifesto della Cloud Enterprise cerca di delineare il profilo e le caratteristiche generali di una azienda che vuole vivere in cloud, descrivendone modus operandi e dinamiche alla luce di questo nuovo approccio organizzativo.

I 7 punti del Manifesto

Di seguito, i sette punti del Manifesto della cloud enterprise così come li scrivono Dell Emc e Sda Bocconi, tesi a delinearne le funzioni.

La Cloud Enterprise è un’impresa che ha compreso e avviato un percorso di trasformazione digitale, con la forte convinzione che il cambiamento indotto dalla tecnologia vada affrontato in modo continuo, incrementale e non dirompente.

La Cloud Enterprise è quell’impresa predisposta a esternalizzare, a collocare in modo rilevante sulla “nuvola”, componenti di business interi o processi e applicazioni aziendali, operativi e analitici – ma anche risorse e competenze specializzate – ed è orientata a gestire questi componenti a livello integrato.

La Cloud Enterprise abbandona il concetto di proprietà e di possesso di asset anche rilevanti per l’impresa, per passare a una prospettiva di “servizio”, di utilizzo a consumo dell’asset (sia esso un server, un’applicazione software, una piattaforma di sviluppo o un intero processo aziendale acquisito all’esterno).

La Cloud enterprise ha l’obiettivo di trasformare costi di investimento in costi di esercizio (canoni di servizio), di ridurre i valori patrimoniali, al fine di valorizzare l’innovazione IT, con modalità nuove più collegate ai risultati aziendali.

La Cloud enterprise è un’impresa più orientata all’integrazione con l’esterno e partecipa più facilmente agli “ecosistemi di business”, che integrano il B2B con il B2C, perché il digitale ha bisogno di dialogo e di interscambio tra i vari attori.

La Cloud enterprise è disponibile a riconfigurare il proprio sistema informativo aziendale e la propria funzione IT su attività nuove, a maggior valore aggiunto per l’attività caratteristica dell’azienda.

La Cloud enterprise fa leva sulla funzione IT, che deve sempre più adottare nuove pratiche di lavoro (di governance, di conduzione dei progetti o di erogazione mediata dei servizi), dotarsi di nuove competenze e assumere modelli organizzativi innovativi.

Cloud enterprise: affrontare le incognite adesso

Per Marco Fanizzi, VP & GM Enterprise Sales di Dell Emc Italia “la cloud enterprise è una filosofia aziendale che sta facendo esordio all’interno dell’attuale processo di trasformazione digitale delle imprese. È ancora agli albori, non ci sono ancora dati completi sui vantaggi di un tale approccio operativo. Tuttavia, è innegabile che la Cloud Enterprise porti con sé opportunità significative legate a un modo di fare impresa, contribuendo a sviluppare un modello gestionale fatto da maggiore velocità e agilità, più flessibile, scalabile, reattivo ai cambiamenti di mercato”.

Per Paolo Pasini della SDA Bocconi School of Management, “Il percorso verso una configurazione di impresa maggiormente basata su componenti di business e asset aziendali a servizio in cloud è senza dubbio avviato e pensiamo sia destinato a svilupparsi in modo robusto nel corso dei prossimi anni. Non mancano le incognite, soprattutto per quanto riguarda elementi come cultura manageriale, competenze IT e capacità delle aziende di adottare soluzioni applicative e di processo standard o parametrizzabili. Un’impresa che si rimodella, acquisendo componenti di business da vari cloud provider con DNA molto diversi richiede un forte cambiamento culturale da parte del management aziendale e della direzione IT e una forte attenzione al change management".