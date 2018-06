Cognex porta l’analisi delle immagini con deep learning in produzione

Cognex ha rilasciato VisionPro ViDi, software di analisi delle immagini basato sul deep learning, ottimizzato per l'automazione industriale.

VisionPro ViDi effettua una integrazione fra l'intelligenza artificiale e il software di visione VisionPro di Cognex allo scopo affrontare e risolvere le applicazioni più impegnative che emergono nelle più svariate produzioni.

Come afferma la società specializzata in sistemi e prodotti per visione industriale e lettura di codici a barre, durante la fase produttiva spesso si eseguono manualmente ispezioni complesse a causa di difetti e divergenze non prevedibili e troppo difficili da programmare e mantenere utilizzando la visione artificiale tradizionale.

50 immagini per imparare

Come ha spiegato Joerg Kuechen, senior vicepresident di Vision Products di Cognex Corporation, "Se gli esseri umani possono imparare a ispezionare i prodotti, anche VisionPro ViDi può farlo. VisionPro ViDi può essere addestrato in pochi minuti già con soltanto un minimo di 50 immagini".

VisionPro ViDi unisce le capacità di ispezione visiva umana con l'affidabilità, la replicabilità e la velocità di un sistema automatizzato per risolvere tutte quelle applicazioni in precedenza troppo complesse da automatizzare.

ViDi amplia la libreria core di VisionPro con strumenti di localizzazione, ispezione e classificazione con una nuova capacità di riconoscimento ottico dei caratteri basata sul deep learning.

Il nuovo strumento ViDi OCR legge il testo standard senza complesse o particolari preparazioni sui font.

Per la prima volta, è possibile leggere in modo affidabile in un ambiente industriale molti codici, dati e testi in rilievo o incisi davvero impegnativi.

Sempre per Joerg Kuechen "Gli utenti di VisionPro in tutto il mondo possono ora utilizzare l'intelligenza artificiale avanzata nelle loro fabbriche".