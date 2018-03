Il deep learning è ancora in fase di sviluppo

Per le reti neurali e i protagonisti degli studi sul deep learning, come Geoffrey Hinton, professore di informatica all'Università di Toronto è indubbiamente arrivato il momento del successo.

Per anni Hinton ha lavorato nell’ombra subendo anche lo scetticismo di molti che consideravano una perdita di tempo gli studi sulle reti neurali.

Negli ultimi cinque anni però, dopo una serie di incredibili scoperte da parte dei suoi laureati, le reti neurali sono diventate di moda e Hilton viene salutato come il guru di una nuova era di informatica.

Le reti neurali stanno già alimentando la maggior parte del software di riconoscimento vocale dei nostri smartphone e sono in grado di riconoscere le immagini quasi con la massima precisione possibile degli esseri umani.

Oggi, il programma di ricerca sull'intelligenza artificiale è focalizzato sul deep learning, che elabora grandi insiemi di dati per risolvere compiti specifici e ristretti. Le reti neurali profonde possono imparare funzioni complesse per risolvere problemi complessi, ma solo entro certi parametri.

Ad esempio, AlphaGo di Google, basato su Intelligenza artificiale, è in grado di battere il miglior giocatore umano al gioco incredibilmente sofisticato Go perché si gioca utilizzando le regole impostate.

L'utilità del deep learning

Ma al di fuori di situazioni con parametri prestabiliti, la vera questione è se l'intelligenza artificiale basata sui dati possa superare gli esseri umani nel mondo complesso in cui viviamo. L'apprendimento profondo è molto utile per risolvere una particolare serie di problemi, ma non affronta direttamente molte questioni importanti, come la pianificazione a lungo termine.

Mentre il deep learning può risolvere il problema di trovare esperti umani per l'immissione di dati che richiedono molto tempo automatizzando la percezione e l'acquisizione delle conoscenze, c'è più lavoro necessario per ricreare una comprensione semantica di tipo umano per azioni complesse.

L'elaborazione naturale del linguaggio ne è un eccellente esempio. Anche se le complessità del linguaggio sembrano al di là della correlazione statistica, i ricercatori di machine learning hanno usato con successo le loro tecniche per manipolare il linguaggio per completare le attività. Tuttavia, le tecniche non si estendono alla comprensione del linguaggio naturale - per un computer, questo è solo un altro algoritmo, non una frase con un significato.

Per diventare veramente intelligenti, i sistemi di intelligenza artificiale devono avere capacità di ragionamento simili a quelle umane combinate con una scala a macchina per elaborare i dati. Consideriamo la filastrocca "Jack e Jill salirono sulla collina per prendere un secchio d'acqua". Un sistema moderno può rispondere: "Dove sono andati Jack e Jill? L’intelligenza artificiale sta imparando a rispondere a domande come: "Jack e Jill sono ancora in cima alla collina? dimostrazione di un ragionamento induttivo. Tuttavia, un sistema di intelligenza artificiale non sarebbe in grado di descrivere come Jack e Jill hanno recuperato l'acqua, in quanto richiede informazioni di base non specificate nella rima.

Le prossime frontiere per i ricercatori di intelligenza artificiale sono l'incontro tra le abilità umane nel ragionamento abduttivo e la costruzione di una struttura simbolica. Poiché l'apprendimento profondo è integrato con altre tecniche disponibili all'interno dell'intelligenza artificiale, esso servirà come base per un'altra serie di abilità, vale a dire lavorare con insiemi di dati più piccoli, automatizzare i processi di apprendimento e aumentare l'apprendimento non supervisionato.

Il primo problema da affrontare è la necessità di grandi insiemi di dati. Con un apprendimento approfondito, una grande quantità di dati garantisce risposte accurate, ma non è possibile avere un set di dati esteso per molti casi d'uso reali (ad esempio, gli studi clinici). Le tecniche all'ordine del giorno della ricerca (come l'apprendimento attivo, l'apprendimento a impatto zero e l'inquadratura del contesto) stanno mostrando buone prospettive in questo campo.

L'apprendimento non supervisionato da parte dei sistemi di intelligenza artificiale è anche un argomento caldo nei programmi di ricerca. Il percorso verso sistemi completamente autonomi avrà più fasi, ciascuna delle quali si muoverà verso un apprendimento simile a quello umano. Ad esempio, questo può essere visto con l'apprendimento dimostrativo, dove un robot può imparare guardandoun compito eseguito da esseri umani o video.

Quando si usa l'intelligenza artificiale, ad esempio, per pianificare la manutenzione di una piattaforma petrolifera, dove andare offline costa milioni di dollari al giorno, le aziende si aspettano una spiegazione chiara e verificabile del perché l'intelligenza artificiale raccomanda la manutenzione.

I progressi in questo campo procedono rapidamente e, poiché l'intelligenza artificiale dimostra la propria competenza, è probabile che essa venga acquisita per l’utilizzo quotidiano. Una ricerca significativa è focalizzata sulla sperimentazione con l'architettura delle reti neurali per fornire trasparenza.

Manuela Veloso, responsabile del dipartimento di machine learning della Carnegie Mellon University, descrive il futuro del rapporto tra l'uomo e l'intelligenza artificiale come "autonomia simbiotica". Prevede una ricerca sui metodi di correzione da incorporare nelle macchine per l'intelligenza artificiale. Così, invece di dire esplicitamente ad Alexa di Amazon: "Spegni la musica ", il sistema imparerà il contesto della situazione, così dicendo: "me ne vado", saprà che dovrebbe spegnere la musica.

Il deep learning è promettente per fornire una rappresentazione matematica dell'universo, e il suo potenziale è ancora nella sua infanzia. La crescita economica derivante dalla rinascita dell'intelligenza artificiale sta spingendo i ricercatori ad espandere le proprie capacità - ma nella direzione del miglioramento piuttosto che di nobili obiettivi di intelligenza generale. Solo il tempo potrà dire se il successo recente del deep learning è il momento del Big Bang per l'Intelligenza artificiale, ma dato che sta alimentando la crescita del settore e si sta evolvendo a velocità rapida, certamente sembra così.