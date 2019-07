Nel presentare Deep Learning Containers, il team di Google Cloud parte da un’osservazione: è facile sottovalutare quanto tempo ci vuole per avviare e far funzionare un progetto di machine learning.

Fin troppo spesso, sottolinea ancora Google Cloud, questi progetti richiedono di gestire la compatibilità e la complessità di uno stack software in continua evoluzione, cosa che può essere frustrante e dispendioso in termini di tempo, oltre a impedire di fare ciò che ci interessa realmente: iterare e perfezionare il modello.

È proprio questo il motivo per cui Google Cloud ha introdotto Deep Learning Containers, attualmente in fase beta: aiutare a bypassare il set-up e iniziare rapidamente il proprio progetto.

I Deep Learning Containers sono pre-packaged, ottimizzati per le prestazioni e testati per la compatibilità, quindi consentono di iniziare subito con un progetto. Mettere in produzione il flusso di lavoro richiede non solo lo sviluppo del codice che si desidera implementare, ma anche il mantenimento di un ambiente di esecuzione coerente, per garantire riproducibilità e correttezza.

Se la strategia di sviluppo prevede una combinazione di prototipazione locale e più strumenti cloud, può essere spesso frustrante garantire che tutte le dipendenze necessarie siano impacchettate correttamente e disponibili per ogni runtime.

Deep Learning Containers affronta questa sfida fornendo un ambiente coerente per testare e implementare l’applicazione su prodotti e servizi GCP quali AI Platform Notebooks e Google Kubernetes Engine (GKE), facilitando la scalabilità nel cloud o lo spostamento on-premise.

Inoltre, Google Cloud fornisce versioni di TensorFlow ottimizzate per l'hardware, indipendentemente dal fatto che si stia eseguendo il training su GPU NVIDIA o il deployment su CPU Intel.

Deep Learning Containers offre dunque container preconfigurati e ottimizzati per ambienti di deep learning, per consentire di sviluppare, testare e distribuire le applicazioni di intelligenza artificiale.

Tutte le informazioni sul nuovo servizio Deep Learning Containers sono disponibili su questa pagina del sito di Google Cloud.