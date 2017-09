Decisioni cliniche al Gemelli supportate da UpToDate

UpToDate di Wolters Kluwer Health, risorsa di supporto decisionale in campo clinico basata su prove di efficacia, è utilizzata dalla Direzione del Policlinico Gemelli per offrire ai professionisti sanitari una soluzione a supporto alle decisioni cliniche.

La Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli è organizzata in 2 presidi ospedalieri, 8 poli e 21 aree cliniche, conta 1.550 posti letto, 94.800 pazienti dimessi e circa 80.000 accessi al pronto soccorso all’anno.

La corrispondenza diretta fra le strutture sanitarie e la componente accademica consentono agli oltre 5.000 studenti e dottorandi iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica e ai 1.080 medici in formazione nelle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo di accedere a un’offerta che affianca all’apprendimento in aula una formazione pratica.

UpToDate è la risorsa di supporto decisionale in campo clinico basato su prove di efficacia, i cui contenuti sono curati e aggiornati da oltre 6.500 medici-autori. Aiuta i professionisti sanitari a prendere in modo rapido le decisioni migliori per la cura del paziente, copre 24 specializzazioni e comprende un totale di oltre 10.500 argomenti, per ciascuno dei quali sono indicati nel dettaglio autori, data di aggiornamento e bibliografia. I contenuti sono redatti in inglese, con possibilità di navigare il sito e ricercarli per patologie, sintomi, procedure e farmaci anche in altre lingue, incluso l’italiano. Oltre a essere un supporto nella cura del paziente è anche uno strumento di formazione per i medici. Con UpToDate i professionisti del settore possono accedere alle novità nell’ambito della pratica medica maturando, grazie alla navigazione all’interno del prodotto, anche crediti ECM.

L’Università Cattolica, insieme alle Direzioni del Policlinico, ha adottato UpToDate, la risorsa di supporto decisionale in campo clinico basata su prove di efficacia di Wolters Kluwer Health, che consente ai professionisti sanitari di rispondere a quesiti clinici, accrescere le proprie conoscenze e migliorare le cure per il paziente, grazie all’accesso alle più recenti raccomandazioni e informazioni in ambito clinico e farmacologico.

Con il lancio, agli inizi del 2016, di UpToDate Anywhere, l'applicazione mobile che consente l’accesso alla risorsa di supporto alle decisioni cliniche anche da smartphone e tablet, il Policlinico A. Gemelli ha organizzato una serie di eventi rivolti a medici, specializzandi e studenti per promuovere l’utilizzo di UpToDate anche da mobile. Gli eventi sono stati organizzati sia in aula sia sotto forma di lezioni a distanza in videoconferenza.