Per il Black Friday, DAZN propone 6 mesi di sport a 29,99 euro

Anche DAZN, dopo dopo Sky, ha presenta una proposta per il periodo Black Friday – Cyber Monday. Ed è un'offerta piuttosto allettante per gli amanti dello sport. Da oggi a lunedì 26 novembre, infatti, la società offre la possibilità di acquistare, tramite Amazon, sei mesi di accesso alla piattaforma di streaming sportiva live e on demand a 29,99 euro.

Ricordiamo che l’offerta multisport di DAZN comprende 3 partite per ogni giornata di Serie A TIM in esclusiva, tutte le partite di Serie BKT, LaLiga e Ligue 1, gli sport americani (NFL, NHL e MLB) e da combattimento (boxe, MMA), la Champions League maschile e femminile di pallavolo, il rugby e molto altro. Inoltre, tutti i contenuti sono disponibili su una vasta gamma di dispositivi connessi a Internet, tra cui smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco.

Per usufruire della promozione bisogna collegarsi con un computer al sito di Amazon e seguire le istruzioni. In seguito all’avvenuto acquisto verrà inviata una mail di conferma. Questa conterrà un link a una pagina dedicata del sito di DAZN, dove sarà possibile completare la procedura e la creazione dell’account. Da sottolineare che l’offerta è valida solo per i nuovi utenti che creeranno un account DAZN approfittando di questa promozione.