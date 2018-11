Il settore dei servizi finanziari è a un punto di svolta, e dati e intelligenza artificiale hanno un ruolo da protagonisti. I requisiti normativi aumentano e i consumatori si aspettano esperienze sempre più personalizzate. Allo stesso tempo, le minacce alla sicurezza si stanno evolvendo. Le sfide per banche, assicuratori, fornitori di servizi di pagamento e altri player del settore stanno crescendo.

Trasformare queste sfide in opportunità di business è un imperativo per le società di servizi finanziari. È un’azione fondamentale da intraprendere, per il successo. Di conseguenza, anche per i fornitori di servizi e tecnologie digitali lo scenario cambia.

Microsoft mostra di essere consapevole di trovarsi all'intersezione di queste trasformazioni. Il colosso di Redmond ha condiviso alcune soluzioni progettate per aiutare le aziende di servizi finanziari a competere, innovare e avere successo.

Cloud e servizi finanziari

Costruire cloud tra i primi per quanto riguarda i servizi finanziari non avviene dal nulla. Microsoft lavora fianco a fianco con le aziende leader del settore. Redmond si posiziona nel business della partnership e dell'empowerment. Non in quello della disintermediazione delle società di servizi finanziari dai loro clienti.

Microsoft ha annunciato una collaborazione con SWIFT, leader nei servizi di messaggistica finanziaria sicura. Insieme, le due aziende lavorano a una soluzione basata sul cloud di Microsoft Azure per i trasferimenti di pagamenti effettuati sulla rete SWIFT.

L’intento è quello di consentire l'implementazione delle familiari soluzioni SWIFT, nel cloud. Consentendo operazioni più rapide, più economiche, efficienti e sicure, per banche, aziende e fornitori di tecnologie ecosistemiche.

Microsoft sta inoltre collaborando con Interswitch, un’innovativa società fintech di pagamenti digitali focalizzata sull’Africa. Interswitch lavora con banche quali GT, UBA e Zenith per colmare il gap di finanziamento della supply chain tra un'infrastruttura esistente focalizzata sull'azienda e una piccola economia imprenditoriale emergente nella regione.

Collaborando con grandi banche e società in Nigeria, Interswitch ha creato un servizio di garanzia bancaria su Azure che estende la portata del sistema bancario a player non tradizionali. Consentendo in tal modo a prestatori bancari, fornitori aziendali e richiedenti prestiti di tutte le dimensioni di gestire il finanziamento della propria supply-chain in termini obiettivi e completa trasparenza.

Il ruolo della tecnologia di intelligenza artificiale

Il panorama tecnologico dei servizi finanziari è un ecosistema di player innovativi. I fornitori di soluzioni che sono al centro di molte istituzioni finanziarie oggi stanno anche consentendo una trasformazione intelligente del settore, con dati e intelligenza artificiale. Ed essi scelgono le piattaforme Microsoft per potenziare le loro tecnologie.

La gamma di soluzioni intelligenti di Microsoft e dei suoi partner cresce con una nuova infrastruttura di pagamenti in tempo reale. E con strumenti di trade finance basati su blockchain. Oltre agli strumenti esistenti per la sicurezza, la produttività e l'ottimizzazione dei processi.

La VolPay Suite di Volante è un insieme di prodotti per il processamento di pagamenti. Di recente, Volante ha lanciato VolPay-as-a-Service su Azure con la sua prima banca cliente. L’offerta fornisce alle banche un servizio gestito per l’elaborazione di pagamenti end-to-end nel cloud. FIMBank Malta sarà la prima banca al mondo a implementare Volpay-as-a-Service di Volante, un importante passo avanti per l'infrastruttura di pagamento basata su cloud.

TradeIX e R3 collaborano con 11 banche globali per automatizzare i prodotti di trade finance nell'ambito dell'iniziativa Marco Polo. Il Marco Polo Network è potenziato da open API e dalla tecnologia blockchain Corda.

Con Marco Polo e Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, le aziende possono automatizzare e attestare i crediti in tempo reale. E le banche possono applicare le loro regole e la logica di ammissibilità, fornendo a tutte le parti una visione accurata del flusso di cassa presente e futuro.

Maggiori informazioni sulle novità nei servizi, le iniziative e le partnership dell’azienda sono disponibili su questo post del blog Microsoft.