Datacenter ibridi multi cloud: Juniper Networks ha Unite Cloud

Si chiama Unite Cloud, fa parte dell’architettura enterprise Juniper Networks Unite e completa le già annunciate soluzioni Unite Campus e Unite Cloud-Enabled Branch, il nuovo avanzato framework per datacenter messo a punto per offrire automazione e scalabilità avanzate per la creazione e gestione di ambienti ibridi multi cloud.

A offrire automazione avanzata ci pensa, infatti, Network Director 3.0, l’ultima versione del tool di gestione datacenter di Juniper che, con l’aggiunta di analytics, permette di configurare e visualizzare più datacenter tramite un unico pannello e di automatizzare la gestione e l’implementazione di overlay fabric on top alle Ip fabric senza l’utilizzo di un Controller della rete di virtualizzazione.

Scalabilità per datacenter di nuova generazione

Concepito per diminuire il costo totale di possesso aumentando il ritorno a lungo termine dell’investimento, Unite Cloud include, infatti, sia l’applicazione di gestione Junos Space Network Director, sia il nuovo switch per datacenter Juniper Networks QFX5110 per offrire, rispettivamente, livelli elevati di automazione e una scalabilità in linea con l’aumento dell’ampiezza di banda richiesta senza dover sostituire l’infrastruttura di rete.

Per un deployment più rapido

A sua volta, la serie di servizi racchiusa nell’offerta Juniper Networks Contrail JumpStart messa a punto per assistere i clienti nel deployment del software Contrail Cloud Platform o Contrail Networking nei propri datacenter, consente di supportare le aziende che scelgono Unite Cloud a implementare rapidamente e a minor costo le tecnologie cloud che caratterizzano i datacenter moderni, in aggiunta all’utilizzo di numerose funzioni virtualizzate.

La nuova offerta fornisce, infatti, un approccio sperimentato, economico e pre testato all’implementazione della soluzione Software defined network di Juniper, garantendo ai clienti un percorso aperto e automatizzato al cloud.