Data Center Innovation Day a Milano

Il 13 giugno 2019 dalle 14:30 alle 19:30 il Gruppo editoriale Tecniche Nuove Spa, ospiterà un convegno dedicato alla sostenibilità, alla sicurezza e all’efficientamento energetico di data center e data room, organizzato da 01net insieme alle riviste L’Impianto Elettrico, RCI, Sicurezza, Ambiente & Sicurezza.

Attraverso una serie di interventi formativi, esempi concreti e testimonianze dirette verranno illustrate le soluzioni tecnologiche che concorrono a un’eccellente realizzazione e gestione dei data center, facendo leva su questi particolari ambienti:

• sistemi di raffreddamento / close control

• gruppi di continuità (UPS)

• sistemi di rilevazione incendio

• sistemi di spegnimento incendio (es. a gas inerti)

• sistemi antintrusione, allarme e videosorveglianza

• sistemi controllo accessi e identificazione

• cablaggio strutturato – armadi

• soluzioni ibride server / cloud

• soluzioni per il monitoraggio e il risparmio energetico

• sistemi IT per data center e server room

All’evento, che si concluderà con una serata di networking, parteciperanno imprenditori, manager, responsabili IT e della sicurezza, progettisti, system integrator, manutentori, facility manager.

