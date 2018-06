Con Centric Software Dassault punta al fashion e al retail

Dassault Systèmes ha annunciato di aver raggiunto e siglato un accordo per l’acquisizione della quota di maggioranza di Centric Software, azienda impegnata nella trasformazione digitale nel fashion, abbigliamento, lusso e retail.

Con questo investimento Dassault Systèmes punta ad accelerare la trasformazione digitale delle aziende alla ricerca di soluzioni a supporto di uno sviluppo sempre più complesso di collezioni che rispondano alla domanda attuale dei consumatori e che rappresentano un mercato potenziale di svariati miliardi di dollari.

Con sede centrale nella Silicon Valley in California e uffici in 13 paesi, la società acquisita offre soluzioni software per la gestione del ciclo di vita del prodotto a oltre 600 marchi riconosciuti a livello mondiale tra cui ASICS, Bass Pro, Belle China, Bestseller, Etam, Kate Spade, Loblaws, Louis Vuitton, Michael Kors, Samsonite, Ted Baker, Tommy Hilfiger e altri.

Nel 2017 Centric Software è cresciuta di oltre il 60%, raggiungendo un fatturato di 61 milioni di dollari e generando un utile netto positivo.

La piattaforma collaborativa PLM di Centric, specifica del settore, viene utilizzata per il merchandise planning, le specifiche di prodotto, la gestione dei materiali, il sourcing dei prodotti, le strategie di costi, la gestione delle collezioni così come del calendario e della qualità, sia sul desktop che nella versione ottimizzata per i dispositivi mobili, al fine di aumentare l’efficienza, accelerare il time to market e migliorare i margini di vendita e di prodotto.

Marchi competitivi dell’ abbigliamento e della moda si impegnano per soddisfare le loro aspettative per i prodotti on-trend e on-demand, aumentando il numero delle collezioni che vengono create ogni anno e accelerandone il lancio sul mercato.

Per migliaia di aziende, questa sfida richiede che vengano prese decisioni di tipo last minute e la necessità di riconfigurare rapidamente i processi aziendali dalla creazione del prodotto fino all’immissione sul mercato, senza intaccare i margini o la qualità del prodotto.

Tra i termini dell’accordo, Dassault Systèmes inizialmente acquisirà con pagamento in contanti una quota di maggioranza di Centric Software, compresa tra il 58 e il 69 percento, a seconda della decisione degli azionisti di Centric Software, e verserà un anticipo sull’acquisizione delle rimanenti azioni, che avverrà nel 2020 e nel 2021.

Il corrispettivo globale per l’acquisizione del 100% del capitale di Centric Software dipenderà dalla crescita del fatturato e dalla redditività dell’azienda nei prossimi due anni, e avrà un valore stimato compreso tra quattro e sei volte il fatturato del 2019 e del 2020.

Per la transazione Shearman & Sterling LLP è stato il consulente legale di Dassault Systèmes e Union Square Advisors LLC è stato il consulente finanziario esclusivo, mentre DLA Piper è stato il consulente legale di Centric Software.