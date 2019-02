Retailer e cliente progettano insieme la cucina in 3D

Le tecnologie digitali stanno cambiando il modo di fare shopping e le aziende di articoli per la casa e i marchi del lifestyle e della cucina sono alla ricerca di nuovi approcci strategici per reinventare i loro modelli di business con l’obiettivo di offrire esperienze più personalizzate in grado di avvicinare i consumatori al loro brand.

HomeByMe for Kitchen Retailers è una soluzione basata sulla piattaforma 3DExperience di Dassault Systèmes, che aiuta le realtà del retail ad accelerare il processo di vendita e aumentare i ricavi consentendo ai clienti di creare, visualizzare e personalizzare le loro cucine in maniera digitale.

La soluzione consente ai clienti di creare, visualizzare e personalizzare la cucina in maniera digitale, con una suite completa di strumenti per la gestione della gamma di prodotti, esperienze branded e consigli di progettazione.

Si tratta di un'esperienza interattiva per la progettazione di locali in 3D, specificamente dedicata ai rivenditori di cucine e ai loro clienti, che combina progettazione digitale 3D, automazione e intelligenza in un’unica soluzione per coinvolgere i clienti in un processo di progettazione omnicanale che promuove il business della rivendita al dettaglio.

Con un pacchetto consistente di funzionalità il nuovo applicativo di Dassault evidenzia in modo automatico possibili errori di progettazione in tempo reale, garantisce la precisione dei piani di lavoro e delle alzatine personalizzati, propone alternative progettuali in pochi secondi per ispirare nuove idee e tiene costantemente aggiornati prodotti e prezzi.

I clienti possono prendere decisioni più informate in tempi più rapidi grazie alle immagini di alta qualità del progetto della loro cucina, recandosi poi in un negozio per finalizzare l’acquisto.

I progetti di ogni cucina sono accessibili in qualsiasi momento con un pc o un dispositivo mobile, per favorire la collaborazione fra i clienti e lo staff del negozio lungo tutto il processo di progettazione.

Dassault Systèmes presenterà l’applicazione al salone Kitchen & Bath Industry Show a Las Vegas dal 19 al 21 febbraio 2019.