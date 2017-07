Dal desktop scompaiono alcune cartelle

Sul mio PC ho notato la scomparsa di alcune cartelle, compresa quella di Windows che però ricompare (almeno fino ad ora) riavviando il sistema. Non ricompaiono invece altre cartelle che sono su un secondo hard disk. Da notare che le cartelle ci …

Per verificare se i folder sono ancora presenti nel sistema aprite Risorse

del computer, Strumenti, Opzione cartella,

Visualizzazione e abilitate Visualizza cartelle e file

nascosti. Controllate se ora sono visibili, dovrebbero apparire come

una cartella dal colore slavato. Selezionate la cartella e premete il tasto

destro del mouse, cliccate su Proprietà e deselezionate

l’attributo Nascosto. Ora il folder dovrebbe apparire

normale. Ripetete l’operazione su tutti i folder nascosti. Tuttavia questo

comportamento è abbastanza strano e fa presagire la presenza di un virus.



È consigliabile eseguire la scansione del sistema con un antivirus aggiornato.