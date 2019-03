Quello della cybersecurity e delle minacce informatiche è un tema su cui nessuna azienda può permettersi di sorvolare, Cisco lo sa bene. La decennale esperienza dell’azienda nelle tecnologie di networking non poteva non maturare di pari passo con l’attenzione alla cybersecurity.

Anche per le piccole e medie imprese adottare le adeguate misure di cybersecurity è vitale. Le Pmi hanno bisogno di soluzioni per la cybersecurity che siano semplici ed efficaci. Cisco propone soluzioni di sicurezza che sono accessibili anche per tali aziende. Accessibili ovunque e con ogni dispositivo, dalla rete al cloud; integrate e tese a semplificare le problematiche relative alla cybersecurity.

Cybersecurity a tutto tondo, con Cisco

Si parte dalla sicurezza del firewall, che permette di prevenire le minacce emergenti e sfruttare l'intelligence collettiva sulla cybersecurity. Il marchio Cisco è noto per essere tra i leader nel settore dei firewall per le reti aziendali.

I Cisco Firepower Next-Generation Firewall rappresentano una soluzione integrata in un unico dispositivo, con funzionalità di mitigazione e prevenzione delle minacce. Offrono una protezione sia dalle minacce note che da quelle sconosciute.

Il portfolio di Cisco Firepower Next-Generation Firewall si declina in diverse serie. Dai firewall progettati, per l’appunto, per le aziende di piccole e medie dimensioni o le filiali aziendali. Fino alle soluzioni ideate per i provider di servizi e i data center.

Cisco Email Security e Cisco Web Security sono soluzioni che offrono una difesa in tempo reale dalle minacce informatiche. Permettono di proteggere l’azienda da minacce derivanti da email e web, quali i tentativi di phishing. Così come da attacchi mirati, ransomware, spam, Business Email Compromise (BEC) e tanto altro.

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) è una soluzione che integra prevenzione delle violazioni e monitoraggio continuo dei comportamenti dannosi. Nonché funzionalità di rilevamento, intervento rapido e rimozione del malware.

Data center e mobile

Le soluzioni di Cisco per la sicurezza del data center offrono una protezione scalabile, adattabile e flessibile. Soprattutto, offrono un approccio moderno e dinamico, che agisce in maniera proattiva nella protezione dei dati aziendali.

Le soluzioni Cisco Secure Data Centre possono coprire data center fisici così come cloud pubblici, privati o ibridi. Offrono la più ampia visibilità sugli utenti, i device, le reti, le applicazioni, i workload e i singoli processi. Così come capacità di segmentazione per ridurre l’area esposta ad attacchi. E un rapido rilevamento delle minacce per poter rispondere agli attacchi prima che gli hacker riescano a sottrarre dati o interrompere le operazioni.

La sicurezza è altrettanto, se non più essenziale, quando si lavora in mobilità. Cisco AnyConnect Secure Mobility offre servizi VPN ma anche molto di più. Consente l'applicazione della policy di sicurezza sensibile al contesto e offre visibilità sui comportamenti di utenti ed endpoint.

Inoltre, aggiungendo Cisco Umbrella Roaming si può ottenere una protezione continua degli endpoint, all’interno e all’esterno della rete. Il servizio di sicurezza Umbrella Roaming protegge infatti i dipendenti anche quando non sono connessi alla VPN.

Una squadra di esperti per la threat intelligence

Per quanto riguarda l’accesso sicuro: l’azienda propone la soluzione di trusted access Cisco Identity Services Engine (ISE). Questa offre un approccio basato sul contesto al controllo delle identità e degli accessi. Acquisisce informazioni contestuali su identità e profili, dalla rete, dagli utenti e dai dispositivi in tempo reale. E offre una gestione semplificata e centralizzata che consente di scalare in modo sicuro e flessibile.

Per mantenere al sicuro la propria rete, serve poter contare su un’adeguata intelligence della sicurezza. Il team di Talos, composto da ricercatori, scienziati di dati e ingegneri, raccoglie informazioni sulle minacce esistenti e in via di sviluppo. L’attività di questo gruppo di esperti in threat intelligence è tesa a proteggere dipendenti, dati e infrastrutture delle organizzazioni.

Con la sua attività di intelligence sulle minacce, Talos è alla base dell'intero ecosistema di sicurezza Cisco. A questo scopo, utilizza un’infrastruttura sofisticata e sistemi che analizzano i dati di telemetria di Cisco e della community open source.

Le soluzioni di sicurezza di Cisco si estendono a coprire anche il cloud, per offrire alle aziende visibilità e protezione ovunque. Con la sicurezza Cisco gestita tramite cloud diventa più facile anche applicare la policy e usare l'intelligence sulle minacce.