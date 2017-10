Cybersecurity: una nuova tecnologia per proteggersi dai bot

Akamai Technologies ha presentato Bot Manager Premier, tecnologia per aiutare a gestire l'impatto dei bot in tutto l'ambiente digitale, compresi siti, applicazioni mobile e API web.

Bot Manager Premier è progettato per aiutare le imprese online ad affrontare diversi tipi di attacchi bot avanzati nella maniera più veloce, efficiente ed efficace.

Tra queste tipologie di attacco rientrano il furto di credenziali, la lettura del saldo di carte di credito o buoni regalo e altri tipi di frode sul web, come l’acquisto automatico di beni di consumo con disponibilità limitata o prenotazioni di viaggio.

La tecnologia di Akamai introduce funzionalità per l'analisi dei comportamenti anomali che si sono dimostrate efficaci nel rilevare molti dei più sofisticati bot attualmente conosciuti.

Integrando la tecnologia assimilata dall'azienda con l'acquisizione di Cyberfend, Bot Manager Premier è in grado di rilevare le attività dei bot mascherate da interazioni umane, anche se i bot continuano a modificare il proprio comportamento nel tentativo di eludere i controlli e colpire le pagine per il login e le pagine transazionali.

Al contempo fa fronte ad altre attività dei bot, come lo scraping, l'aggregazione di contenuti e perfino i bot legittimi, che possono influire su altri aspetti del sito web di un'azienda.

La tecnologia di Akamai è pensata per rispondere alle esigenze delle aziende online attraverso funzioni per il rilevamento avanzato dei bot, che comprendono l'analisi dei comportamenti anomali, progettate per contrastare il furto di credenziali, la lettura del saldo dei buoni regalo e altre forme di frode online che colpiscono le pagine di accesso e le pagine transazionali.

Un SDK mobile protegge le app mobile e le API dall'attività dei bot.

Funzionalità avanzate e personalizzate consentono alle aziende di gestire varie tipologie di bot, come scraper, aggregatori di contenuti e altri nel modo migliore per rispondere a requisiti del loro business.