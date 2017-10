Cybersecurity: Palo Alto Networks premia Aditinet

Aditinet, l’azienda di consulenza IT, specializzata nella progettazione e implementazione di servizi e soluzioni integrate di security, networking e data center per il mercato Enterprise e per il settore pubblico, ha ricevuto il premio “Palo Alto Networks EMEA Regional Partner of the Year – SEUR “ per il 2017.

Aditinet è uno degli otto Partner globali e l’unico Partner Italiano di Palo Alto Networks ad aver ottenuto il riconoscimento a livello mondiale, nel corso del recente Sales KickOff che si è tenuto a Las Vegas.

In particolare, il titolo di Global Partner of the Year viene assegnato ad un selezionato gruppo di Partner che hanno dimostrato un’expertise certificata sui progetti di IT Security e nell’adottare l’innovativa Next-Generation Security Platform di Palo Alto Networks.

Si tratta di Partner che sono costantemente impegnati a livello tecnologico e che si adoperano nel garantire al mercato le funzionalità di sicurezza previste dalla Next-Generation Platform di Palo Alto, investendo per il futuro, massimizzando il ROI proprio e dei clienti, bilanciando opportunamente il fatturato tra prodotti-servizi e confermando i valori di una crescita costante.

Aditinet, seguendo i processi interni di monitoraggio delle tecnologie e soluzioni più innovative sul mercato, ha introdotto le soluzioni di Palo Alto Networks in Italia nel 2008, subito all’arrivo del vendor nel nostro paese, creando un team di supporto e servizio tecnico specialistico, dedicato alla tecnologia di Palo Alto.

Come Technical Assistance Center di Palo Alto Networks, Aditinet fornisce servizi certificati e testati di disegno architetturale, assistenza e professional service per le più importanti Enterprise Italiane ed europee, così come per gli Enti della Pubblica Amministrazione Italiana.

Per Paolo Marsella, CEO di Aditinet, il premio certifica l'impegno con la tecnologia di Palo Alto Networks, sin dalle prime elaborazioni dell’approccio di Next Generation Firewall fino alla recente introduzione della Enterprise Security Platform.