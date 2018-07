Cybersecurity, pronto il servizio di protezione totale di Fujitsu

Fujitsu ha annunciato il lancio di Threat 360, un nuovo servizio di analisi e valutazione Cyber Threat Intelligence (CTI) per aiutare le aziende a identificare e risolvere le vulnerabilità di cybersecurity che potrebbero essere sfruttate con intenti criminosi.

Il nuovo servizio Threat 360 permette alle aziende di serrare le difese digitali contro la crescente quantità di sofisticati attacchi mirati che comportano il pericolo di perdite finanziarie, danni alla reputazione e sanzioni normative.

Threat 360 in sostanza aiuta a proteggersi da malware e ransomware, e mitiga le eventualità di sottrazione e fuoriuscita di dati.

Per John Swanson, Head of Security Offerings di Fujitsu EMEIA, assumere un approccio proattivo all’identificazione di potenziali vulnerabilità di sicurezza e chiudere qualsiasi possibile varco è una misura essenziale per ogni azienda attenta a migliorare il proprio atteggiamento complessivo nei confronti della cybersecurity.

Si tratta, quindi, di implementare un servizio CTI avanzato che sonda l’atteggiamento di sicurezza di un’azienda da entrambe le prospettive, ossia dall’interno e dall’esterno.

Lo sguardo sull'azienda a 360 gradi

Lo fa per mettere in luce i punti deboli delle politiche olistiche di sicurezza. Il servizio comprende una procedura Passive Threat Assessment che va a caccia di minacce in base alle informazioni disponibili sia nel Web che nel Dark Web.

Ricerca anche informazioni potenzialmente dannose che potrebbero essere pubblicamente disponibili sul Web come copie di documenti a uso interno e altri dati non strutturati.

Il servizio poi comprende una procedura di Malware Assessment, servizio basato su tecnologia Cylance che effettua un’analisi approfondita delle minacce attive o dormienti presenti all’interno dell’ambiente IT di un’azienda.

Le analisi di Fujitsu Threat 360 vengono effettuate in tre passaggi:.

Un esame attraverso metodi non intrusivi per valutare vulnerabilità e potenziali aree di attacco.

Un’analisi basata sul Web e sul Dark Web effettuata con l’ausilio di strumenti di intelligence commerciali e open source.

Un report che elenca i rischi accompagnato da un riepilogo, dalle prove emerse e dalle soluzioni suggerite.

Threat 360 è un servizio erogato in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) da parte del team Cyber Threat Intelligence di Fujitsu che opera da un Advanced Threat Center con sede a Warrington, in Gran Bretagna. Il servizio Fujitsu Threat 360 è già disponibile nella regione EMEA direttamente presso Fujitsu.