Cybersecurity e produzione di birra, il legame è chiaro

Kaspersky Lab e Plzeňský Prazdroj hanno annunciato il completamento di una partnership di cybersecurity per migliorare l’intero sistema di sicurezza dell’azienda produttrice di birra.

La ceca Plzeňský Prazdroj conosciuta per la produzione della birra Pilsner Urquell e per aver dato origine ad una tipologia di birra che ora corrisponde a più dei due terzi della birra prodotta oggi nel mondo, si è rivolta a Kaspersky Lab per rendere più solido il sistema di cybersicurezza a livello industriale e migliorare la resistenza agli attacchi informatici delle linee di produzione e delle tecnologie operative.

Negli ultimi anni i cyber attacchi contro le reti industriali hanno subito un forte incremento. Secondo l’Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team di Kaspersky Lab (Kaspersky Lab ICS CERT) nella seconda metà del 2017 ben il 37,8% dei computer (ICS) in tutto il mondo hanno subito delle cyberminacce.

Un singolo cyber attacco industriale può potenzialmente arrecare gravi danni e, in particolare, danneggiare i processi industriali e perfino minacciare la continuità operativa; se un incidente non viene identificato entro una settimana, il danno economico per l’impresa può essere in media di 1,2 milioni di dollari.

È proprio per questa ragione che Plzeňský Prazdroj ha preso seriamente il problema della cybersecurity.

L’azienda ha lavorato con Kaspersky Lab per identificare possibili vettori di attacco e mettere in sicurezza eventuali falle nella sua complessa infrastruttura IT.

Kaspersky Lab ha avviato un assessment completo a livello di cybersecurity (CSA), una valutazione da remoto, minimamente invasiva e on premise che ha avuto inizio con un audit dell’Infrastruttura e con lo sviluppo di un modello di simulazione di minaccia su 2 birrifici e 8 linee di imbottigliamento dello stabilimento.

Il CSA ha anche esaminato la rete aziendale connessa alla zona industriale, i software SCADA e ha identificato tutte le connessioni esterne prive di controllo da e verso il settore della produzione.

Al termine, gli esperti di Kaspersky Lab sono stati in grado di mettere a disposizione un elenco delle vulnerabilità scoperte, delle vulnerabilità zero-day, i dettagli su possibili vettori di attacco e alcuni consigli da mettere in atto. In questo modo il team per la sicurezza IT di Plzeňský Prazdroj ha scongiurato le disastrose conseguenze di un potenziale attacco che avrebbe potuto influire negativamente sulla sicurezza e l’affidabilità dei birrifici, oltre che sui risultati economici dell’azienda.

Come ha ammesso Miroslav Zajíc, analista IT di Plzeňský Prazdroj, «L’analisi ha evidenziato debolezze nei processi dal punto di vista della cybersecurity. Sono state indicate diverse aree di miglioramento, sono state fornite raccomandazioni e tutti i risultati sono stati riportati in una relazione finale».