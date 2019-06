Cinque vendor, Cisco, Sophos, Palo Alto Networks, Fortinet ed Eset, sono stati incoronati “campioni” nella Canalys Cybersecurity Leadership Matrix 2019.

La Leadership Matrix viene pubblicata come parte del servizio Cybersecurity Analysis di Canalys: maggiori informazioni sul servizio sono disponibili a questo link.

Lo studio della società di analisi considera 15 vendor del settore della cybersecurity e valuta la loro performance sul canale negli ultimi 12 mesi.

La posizione dei fornitori nel panorama competitivo della cybersecurity viene determinata dai feedback unici dei partner di canale dalla community di Candefero, combinati con le stime trimestrali di spedizioni di Canalys e con gli insight da parte degli analisti.

La matrice della cybersecurity del 2019

La ricerca di Canalys, spiega la società di analisi, mostra che il primato di Cisco come ”Champion” si basa non solo sulla sua leadership nel market share, ma anche sui suoi investimenti in corso nei partner, con offerte con margini più elevati per incoraggiare le vendite d’integrazione cross-product.

La strategia di Eset di espandersi a livello internazionale ha portato a investimenti in risorse locali per lavorare a stretto contatto con i principali partner specializzati.

Palo Alto Networks, prosegue l’analisi di Canalys, continua a essere uno dei fornitori di cybersecurity in più rapida crescita, alimentata in parte dalle acquisizioni per rafforzare il suo portafoglio in aree ad alta crescita, come la cloud security. Il roll-out del suo partner program modificato determinerà se l’azienda sarà in grado di mantenere lo status di Champion, l’anno prossimo.

Fortinet si è espansa oltre la mera fornitura di firewall con la sua architettura Security Fabric, consentendo ai suoi partner di accelerare la crescita.

L’alta opinione dei partner di Sophos, unita alla sua crescita costante e allo shift verso la fornitura di synchronized network security ed endpoint security, ha consentito all’azienda di raggiungere lo status che la posizione tra i cinque migliori vendor.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Canalys, a questo link.