Cybersecurity, Barracuda acquisisce PhishLine

Barracuda Networks ha annunciato l’acquisizione di PhishLine, una piattaforma SaaS per la formazione e la simulazione nel social engineering.

Unita alle soluzioni Barracuda per la protezione dal phishing e dallo spear phishing basate sull’intelligenza artificiale, la piattaforma PhishLine offre ai clienti una difesa completa contro gli attacchi mirati diffusi via email e di social engineering.

L’email continua a essere il vettore di minacce più usato, che richiede una difesa sia a livello tecnologico sia a livello umano. Le minacce veicolate via email sono sempre più mirate, rendendo necessario un approccio multilivello per proteggere efficacemente dati, applicazioni e persone attaccate.

PhishLine offre funzioni di data analytics e di reporting che permettono di misurare e riferire i rischi, macro e micro, a livello umano e di processo.

Per la piattaforma SaaS Phishline ha già registrato tre brevetti (altri otto sono in via di valutazione) che riguardano la simulazione di attacchi multivariati via email, sms, voce, Usb e mobile; acquisizione dati, analisi e reporting; analisi continuativa delle performance dei dipendenti.

Con questa acquisizione, Barracuda ora può quindi combinare sicurezza a livello di gateway, protezione dei dati, protezione basata sull’intelligenza artifciale dagli attacchi mirati e formazione dell’utente, per garantire una protezione totale contro le minacce veicolate tramite email.

La soluzione ad ampio spettro contro gli attacchi mirati via email e il social engineering offre protezione completa contro le minacce veicolate per email, comprendente la sicurezza dell’email, la resilienza dei dati e la continuità del business.

L’ampiezza del portfolio di sicurezza e della piattaforma di intelligenza artificiale di Barracuda, integrata con i dati aggregati e le opzioni di formazione di PhishLine, crea un sistema per la protezione degli asset tecnici, delle persone, dei brand e delle aziende.

Barracuda è stata la prima azienda ad aggiungere l’intelligenza artificiale alle soluzioni per la protezione delle email per combattere lo spear phishing e le frodi online. Le funzionalità di PhishLine permettono ai clienti di migliorare ulteriormente i processi di sicurezza, la loro accuratezza e la loro efficacia.