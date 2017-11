Cyber security, appuntamento a Milano

Nell’ambito di Technology Hub, evento professionale dedicato alle tecnologie innovative in scena a Milano dal 17 al19 maggio, si inserisce il focus Cyber security, Cloud e Big Data, progetto realizzato in collaborazione con le riviste Automazione Industriale, Automazione Integrata, Macchine Utensili e il sito 01net.

Un approfondimento in cui si presentano tecnologie per la protezione del rischio informatico nelle aziende e nei sistemi di produzione connessi alla rete; soluzioni per la data protection; formule per la tutela della proprietà intellettuale.

Un luogo d’incontro B2B tra fornitori di tecnologie e architetture integrate con responsabili della sicurezza IT e tecnici che gestiscono macchine e impianti. Figure professionali interessate ad implementare azioni idonee a proteggere al meglio i propri sistemi per la produzione e contemporaneamente acquisire, gestire e tutelare i dati aziendali.

Cloud, IoT e Big Data consentono produzioni personalizzate, flessibili ed integrate. Le aziende che hanno installato impianti, macchinari e reti interconnesse per sfruttare potenzialità e soluzioni di Industry 4.0 devono essere consapevoli dei rischi che ciò comporta. E’ necessario conoscere modalità e tecnologie per la messa in sicurezza degli asset aziendali ed essere pronti a fronteggiare o risolvere un attacco per salvaguardare l’operatività e la produttività degli impianti e tutelare la sicurezza di dipendenti, fornitori e clienti.

A partire da maggio 2018, entrerà in vigore anche la General Data Protection Regulation, GDPR, imponendo a tutte le aziende una maggiore attenzione alla privacy e alla protezione dei dati con conseguente ricadute sulle singole tecnologie e loro integrazioni sistemiche.

La Cyber Security è quindi un fattore sempre più strategico per lo sviluppo e la crescita delle aziende intelligenti. Perciò, ogni azienda fornitrice di tecnologie e servizi per la protezione e la sicurezza, potrà essere protagonista di Technology Hub partecipando ad un appuntamento in cui condurre i visitatori della fiera verso la comprensione e la conoscenza delle proprie soluzioni, mostrare le proprie competenze distintive, raccontare case history, spiegare il binomio tecnologia-ambito di applicazione ed indicare i trend emergenti evidenziandone i vantaggi in termini di efficienza ed efficacia.

TECNOLOGIE COINVOLTE

INFRASTRUTTURE HARDWARE

SICUREZZA STRUTTURALE

ARCHITETTURE CLOUD

DATA CENTER E SERVIZI ANNESSI

CYBER SECURITY OPERATION CENTER

DISASTER RECOVERY SOLUTION

ANTI- MALWARE

ANTI-SPYWARE

CONNETTIVITA’

ARCHITETTURA DI RETE

BIG DATA ANALITYCS

Cyber Security, Cloud e Big Data sono solo uno dei tanti comparti dell’innovazione che stanno rivoluzionando le logiche produttive e la vita delle persone, e di cui si darà dimostrazione a Technology Hub (dati edizione 2017: 7.353 visitatori, 147 espositori, 500 prodotti innovativi, 18 iniziative speciali, 112 workshop e convegni, 280 ore di formazione)

Durante la manifestazione, sarà possibile scoprire, in un unico appuntamento, tutte le novità e le ultime soluzioni anche in materia di app e chatbot, realtà aumentata e virtuale, stampa 3D, additive manufacturing, elettronica e internet delle cose, materiali innovativi, droni, robotica collaborativa e di servizio.