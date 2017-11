Crm: Covisian acquisisce Vivocha

Il Gruppo Covisian, player nel mercato del Business Process Outsourcing in ambito Customer Operations, ha acquisito l’88% del capitale di Vivocha, azienda italiana specializzata in sistemi digitali per il CRM, controllata prima dell’operazione da fondi di venture capital italiani, da società internazionali e dai fondatori.

A seguito dell’operazione il 12% andrà ai fondatori, che resteranno all’interno del gruppo.

Covisian è una realtà italiana da 130 milioni di euro di ricavi (stima 2017), che conta circa 5.000 lavoratori su 13 sedi, nata su iniziativa della società di private equity Aksìa Group SGR SpA, azionista di maggioranza del Gruppo.

Per il presidente di Covisian, Antonio Turroni, con "l’acquisizione del controllo di Vivocha il gruppo rafforza le proprie competenze tecnologiche, coerentemente con la propria strategia di continua crescita improntata all’innovazione e alla differenziazione sul mercato per soluzioni digitali ad alto valore aggiunto”.

Fondata nel 2012 da Gianluca Ferranti (CEO) e Federico Pinna (CTO), Vivocha è un’azienda in rapida ascesa sul mercato internazionale, specializzata in soluzioni di Next Generation Customer Engagement. Basata a Milano, con sedi anche a Cagliari, San Francisco, Vivocha conta 16 persone e ha raggiunto quota 1,3 milioni di fatturato nel 2016.

La piattaforma di Crm di Vivocha permette di comunicare con i clienti direttamente sul proprio sito web o Mobile App, utilizzando una combinazione dei canali Video, Voce, Chat e strumenti per condividere contenuti e collaborare in tempo reale. Un motore di proattività è in grado di ottimizzare i contatti con gli utenti, per ridurre i costi di servizio ed evitare chiamate ridondanti al contact center.

Più di 150 clienti nel mondo utilizzano già Vivocha per migliorare i propri processi di customer care online, tra cui ING Direct, DHL, Crédit Agricole, L’Occitane, AXA, Genertel, Allianz, TUI, TIM, Hastings Direct, E.ON, Accenture, NewLook, NTT Data, Postcode Lottery.

Covisian supporterà Vivocha e i suoi clienti nell’offrire le migliori soluzioni integrate di customer management attraverso interfaccia digitale.

Covisian ė stata assistita dallo studio Accinni Cartolano & Associati per gli aspetti legali e da altri partner consolidati per l’attività di due diligence: EY SpA (finanziaria) e Studio Legale Tributario Russo De Rosa Associati (fiscale). Vivocha si è avvalsa della collaborazione di Value Creation Team.