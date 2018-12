La crescita del fenomeno delle social app

Comunicare in ogni momento e ovunque è diventata ormai una priorità di milioni di persone, che utilizzano lo smartphone per rimanere connessi con gli amici e ricevere aggiornamenti sulle notizie dal mondo. Tre le applicazioni per smartphone sono senza dubbio quelle social che vanno per la maggiore e la più utilizzata in Italia è WhatsApp.

Le social app più in voga del momento

La crescita delle social app negli ultimi anni è stata vertiginosa e a contendersi il primato sono soprattutto quelle che fanno parte dell’ecosistema Facebook.

Pare infatti che noi italiani non riusciamo a fare a meno di WhatsApp e all’occorrenza utilizziamo anche Facebook e Facebook Messenger mentre nel resto dell’Europa e negli USA si utilizzano molto Instagram e Snapchat (chiaramente usate anche in Italia 😊).

In crescita anche le social app dedicate agli acquisti, come quelle di Amazon e Ebay, e le app dedicate alla musica, come Spotify. In oriente, invece, sono soprattutto Line, WeChat e KakaoTalk a monopolizzare l’attenzione degli utenti.

Qualunque sia l’applicazione social utilizzata per comunicare, sono sempre più apprezzate le funzioni che permettono di esprimersi in libertà. I messaggi testuali e le divertenti emoji sono solo alcune delle possibilità, perché adesso si comunica molto anche attraverso messaggi vocali, immagini e video.

Tanta fame di traffico dati

Le immagini, i messaggi vocali e soprattutto i video che ci scambiamo con gli amici tramite le social app, sono molto più pesanti dei semplici messaggi di testo. Per inviarli e riceverli abbiamo bisogno di tanti Giga disponibili e il traffico dati è diventato una vera e propri priorità.

Ecco che scatta allora la caccia alle migliori offerte mobile sul mercato, perché solo se hai tanti Giga puoi comunicare senza limiti e metterti al riparo dal rischio di rimanere all’improvviso senza traffico dati.

E tu quanti Giga hai? È questa la domanda più frequente quando si parla di offerte mobile!

Noi abbiamo cercato online e abbiamo visto che su fastweb.it ci sono delle offerte di telefonia mobile davvero vantaggiose e perfette per utilizzare tutte le app, grazie al traffico dati e alla connessione in 4G.

Oltretutto, quando si è in giro, si può usufruire anche della rete WOW-Fi, che consente di accedere alla rete wifi Fastweb anche quando si è fuori casa… cosa desiderare di più? Resta solo da scegliere la social app che preferite e scatenarvi!