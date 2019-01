Apple aveva lanciato qualche mese fa il programma didattico Creatività per tutti. Al momento del lancio, esso era però solo in lingua inglese, denominato Everyone Can Create.

Ora Cupertino rende nota la disponibilità di Creatività per tutti in nuove lingue, tra cui l’italiano. Il programma didattico è infatti disponibile in lingua francese, italiana, tedesca e spagnola, da scaricare su Libri di Apple.

Le guide gratuite per iPad sono progettate per aiutare gli studenti a sviluppare e comunicare le proprie idee. L’esercizio creativo viene favorito attraverso vari tipi di attività: musica, video, disegno e foto. Inoltre le guide, ha anticipato Apple, saranno disponibili anche in svedese e olandese questa primavera.

Favorire la creatività degli studenti

Il programma Creatività per tutti ha conosciuto finora, fa sapere Apple, un buon successo. Dal momento del lancio, in lingua inglese, ci sono stati quasi 100.000 download delle risorse delle guide. Tali risorse, scaricate da insegnanti e genitori, hanno integrato le attività nelle lezioni e nei progetti degli studenti. Naturalmente, come illustra chiaramente il nome del programma, per favorire la creatività.

Creatività per tutti è progettato sulla falsariga dell’altro programma didattico denominato Programmare per tutti. Quest’ultimo si basa sul linguaggio di programmazione Swift di Apple, che serve a sviluppare app per Mac e iOS. Consente dunque agli studenti di imparare qualcosa che potrà essere molto prezioso in futuro, per l’inserimento nel mondo del lavoro. Programmare per tutti è stato adottato da molti istituti scolastici di tutto il mondo, numerosi anche in Europa.

Per quanto riguarda Creatività per tutti Simon Pile, vicepreside della Anson Primary School di Londra, ha commentato con queste parole. “La creatività è alla base di tutto ciò che facciamo alla Anson Primary, e ‘Creatività per tutti’ ci ha aiutato ad andare ancora oltre. Usando una combinazione delle diverse guide ai progetti, abbiamo creato esperienze di apprendimento più ricche e significative in tutte le materie insegnate, permettendo agli studenti di comprendere meglio i concetti insegnati.”

Una marcia in più in ogni materia

Questo programma non intende supportare gli studenti esclusivamente nelle attività creative. Anzi, è stato progettato per integrarsi in ogni materia, come strumento didattico a tutto campo.

Apple ha realizzato Creatività per tutti in collaborazione con educatori e artisti. Con l’intento di permettere ai docenti di integrare facilmente la creatività nei programmi esistenti. E ciò per qualsiasi materia, tra cui letteratura, matematica, scienze, storia, scienze sociali e programmazione.