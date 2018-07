Apple ha rilasciato il macOS High Sierra 10.13.6 Supplemental Update che migliora stabilità e affidabilità dei nuovi MacBook Pro.

Si tratta dunque di un aggiornamento dedicato specificatamente ai MacBook Pro con Touch Bar 2018. Apple consiglia a tutti gli utenti di questo modello di computer di effettuare l’update.

All’uscita dei nuovi MacBook Pro con Touch Bar del 2018, c’erano stati diversi report di un problema di “CPU throttling”. CPU throttling (e thermal throttling) è un meccanismo che si attiva automaticamente per regolare la velocità di clock della CPU.

Rallenta la frequenza di funzionamento della CPU ed è usato comunemente, ad esempio per diminuire il consumo della batteria. Oppure, nel caso del thermal throttling, regola la velocità del clock in base alla quantità di calore generata. Se il processore si sta scaldando troppo, viene automaticamente abbassata la velocità di clock per raffreddarlo. In tal modo prevenendo di arrivare ai livelli critici di riscaldamento, o di ricorrere in maniera troppo intensa alle ventole.

MacBook Pro, bug risolto

È dunque del tutto normale aspettarsi del throttling in un laptop, soprattutto se è così sottile come un MacBook Pro. Però, nei nuovi MacBook Pro 2018 molti utenti avevano notato un throttling che appariva eccessivo, sotto carichi di lavoro intenso. La quantità e l’intensità degli aggiustamenti automatici sembravano troppo intense, impattando anche sulle prestazioni del computer.

A quanto pare, Apple stessa ha identificato un bug nel firmware che sarebbe responsabile di questo comportamento anomalo ed errato. Il bug sarebbe stato identificato in seguito a estese sessioni di test delle prestazioni, eseguite su numerosi carichi di lavoro.

Nei test Apple ha rilevato che nel firmware c’è una chiave digitale mancante che influisce sul sistema di gestione termica. Questo bug potrebbe ridurre le velocità di clock con carichi pesanti sul nuovo MacBook Pro. Il bug fix per questo errore è pertanto incluso nell'aggiornamento supplementare di MacOS High Sierra 10.13.6. Ed è dunque raccomandata l’installazione dell’update.