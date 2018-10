Costruire in cloud, Str Vision Cpm va su Azure

La piattaforma gestionale di TeamSystem Construction, STR Vision CPM, è disponibile in modalità Software as a Service su Azure, il public cloud di Microsoft. Una nuova modalità di fruizione, agile e intuitiva, che sfrutta al massimo le funzionalità di Vision CPM all'insegna dell'interoperabilità in ambiente BIM.

Derivato dall'esperienza dello storico marchio STR, TeamSystem Construction è il nuovo brand di TeamSystem nel campo dei software gestionali per l’edilizia. lanciato in occasione di SAIE 2018 a Bologna.

STR Vision CPM è utilizzato per generare preventivi, gestire i costi di commessa, pianificare e programmare i lavori e supportare la direzione lavori e la gestione del cantiere.

STR Vision CPM su cloud per il BIM

La disponibilità di STR Vision CPM su cloud in modalità Software as a Service consentirà di utilizzare i big data e l'approccio BIM nei processi di pianificazione, costruzione, gestione e manutenzione, nell'ottica della digitalizzaziondei processi progettuali, esecutivi e gestionali.

Lo farà all'insegna della interoperabilità con i principali CAD 3D grazie all'adozione dello standard IFC, e con tutti i vantaggi di una fruibilità via web di approccio immediato che mantiene, sfruttandole al meglio, tutte le funzionalità 4D e 5D di STR Vision CPM.

La nuova modalità di fruizione su piattaforma Cloud di STR Vision CPM si inserisce all'interno di una strategia promossa da TeamSystem Construction che si arricchirà di nuove soluzioni.

Secondo Cristiano Zanetti, General Manager Vertical Business TeamSystem: "la disponibilità di STR Vision CPM su piattaform Azure è un passo importante della nostra strategia cloud, che dal potrà contare su un nuovo protagonista: Estimationing Cloud, una soluzione interamente pensata in ottica SaaS che offrirà agli utilizzatori funzionalità di Accounting ed Estimation in ambiente BIM, fruibili via Web, e una completa interoperabilità con i più diffusi software CAD tridimensionali. Il tutto con un'esperienza di utilizzo completamente nuova, all'insegna di un approccio facile ed intuitivo, pensata per tutti gli operatori che si affacciano al mondo del Building Information Modeling".

Nella nuova modalità di fruizione SaaS, STR Vision CPM punta a creare un sistema di nuova generazione che sfrutta le più avanzate tecnologie di digitalizzazione e la metodologia BIM per gestire tutti gli step del processo edilizio, dalla progettazione alla stima, dalla pianificazione dei lavori agli approvvigionamenti, dal controllo di tempi e costi all'esecuzione delle opere, in un unico ecosistema digitale.