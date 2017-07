Corso di sicurezza informatica

Il percorso formativo articolato in più puntate per conseguire la certificazione EUCIP IT Administrator Security

Con il numero di maggio 2005 di PC Open è cominciato il corso ufficiale per

conseguire la certificazione Eucip IT Administrator - IT Security (Sicurezza

Informatica).

Si tratta di un diploma di caratura europea che vi darà le

competenze necessarie per gestire i problemi di sicurezza di una piccola o media

azienda.

Non solo, il corso è anche riconosciuto come credito formativo

nel curriculum studi di alcune facoltà universitarie.

Il testo, validato da AICA, prevede 8 puntate che verranno

via via messe a disposizione sul sito in formato PDF.

Su ogni numero di PC Open (oltre all'articolo introduttivo sulla rivista e

al testo completo sul CD), troverete in allegato anche il videocorso multimediale

della lezione che espande i concetti con numerosi esempi.

Buono studio!