tado° ha alzato il sipario sul nuovo Controllo Climatizzazione Intelligente V3+.

Il dispositivo smart è compatibile con Apple HomeKit e viene proposto assieme alla nuova app, che permette di connettere climatizzatori e pompe di calore alla rete WiFi dell’abitazione, sostituendo in questo modo il telecomando a infrarossi.

Con la nuova versione, l’app introduce un design rinnovato e diverse nuove funzionalità: tra queste c’è la Skill Benessere Ambientale, che misura la freschezza dell’aria all’interno e all’esterno dell’abitazione.

L’app fornisce inoltre consigli per ottenere una qualità dell’aria ottimale, utile a migliorare la qualità del sonno e la produttività, oltre a ridurre il rischio di prendere il raffreddore.

Climatizzazione smart per il benessere in casa

La skill Benessere Ambientale completa una serie di funzionalità quali Geolocalizzazione, Rilevamento Finestra Aperta, Integrazione Dati Meteo, e report energetici dettagliati che permettono di risparmiare energia e migliorare il comfort.

Gli utenti hanno anche la possibilità di sfruttare la Programmazione Intelligente e impostazioni specifiche per minimizzare il rumore prodotto dal condizionatore modificando la velocità dell’aria e la durata della modalità scelta.

Gli utenti che desiderano per la propria casa una completa automazione nella gestione del clima domestico possono sottoscrivere la skill Auto-Assist. Con Auto-Assist, le skill Geolocalizzazione e Rilevamento Finestra Aperta sono automatizzate e agiscono sul condizionatore o sulla pompa di calore quando necessario senza inviare notifiche all’utente, applicando automaticamente le impostazioni più efficienti. Questa funzionalità richiede però un abbonamento che costa 2,99 euro al mese o 24,99 euro all’anno.

Gli utenti della piattaforma per la smart home Apple HomeKit possono ora integrare Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ nella loro app Casa. In tal modo potranno chiedere a Siri di cambiare la temperatura e aggiungere l’aria condizionata alle scene e alle automazioni. Come per i Termostati Intelligenti V3+, il nuovo Controllo Climatizzazione Intelligente si integra anche con l’Assistente Google e Amazon Alexa.

Il nuovo Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ di tado° è disponibile al prezzo di 99,99 euro. Maggiori informazioni sul sito tado°, a questo link.